A huzat magában, akár gyulladás nélkül is kiválthat erős fájdalmat

Néhány hét múlva már számíthatunk a hűvösebb időre, és vele együtt a nátha is megérkezik. Sokan nem is gondolnak rá, hogy mindez bizony az érzékeny fülűekre nézve veszélyes is lehet.

Egy-két tüsszentéssel, hidegrázással kezdődik, aztán van, akinél hetekig tartó kellemetlenségeket okoz a nátha. Az őszi megfázások gyakori kísérője a középfülgyulladás. A felső légúti hurutokhoz társulva jelentkezik, mivel a megduzzadt nyálkahártya miatt bedugul az orr, és váladék termelődik, így csökken a középfül szellőzése. A középfül és az orrüreg közötti járat a megfelelő szellőzés mellett a nyomás kiegyenlítődését is biztosítja, és ezen a járaton át terjedhet a fertőzés is, ami savós vagy gennyes váladékozással járhat. A gyulladás, amelyhez füldugulás, fájdalom társul, halláscsökkenést, fülzúgást okoz, sőt, ha súlyosabb a helyzet, és megreped a dobhártya, váladékozás is tapasztalható.

A felső légúti hurutos betegségek nagyrészt vírusos eredetűek, a potenciális szövődményeket azonban, mint amilyen a bakteriális felülfertőződés, mindenképpen igyekezzünk megakadályozni! Szakemberek szerint a vírusos betegségek terápiája tüneti, ezt viszont érdemes minél hamarabb megkezdeni, megakadályozva a felülfertőződést. Jó módszer az orrüreg átmosása tengervizes orrspray-vel, a nyálkahártya-duzzanatot lelohasztó orrcseppek használata, az inhalálás, az arc melegítése. E fertőzések általában 7–10 nap alatt gyógyulnak, ezért ha ennél tovább tartanak, vagy sűrű, sárgás orrfolyás jelentkezik, érdemes orvoshoz fordulni. Az, hogy kialakul-e szövődmény, és hogy az a fület vagy valamely más területet érinti-e, alkati kérdés, anatómiai eltérések is indokolják. Van, akinél újra és újra melléküregvagy középfülgyulladás alakul ki, aminek gyakori oka az orrsövényferdülés, a gyerekeknél pedig az orrmandula, és az orrgarat funkcionális problémái is gondot okozhatnak.

Az ilyen, ismétlődő eseteket tanácsos szakorvossal megvizsgáltatni, hogy kiderüljön, valóban van-e anatómiai eltérés. Ha igen, a gyerekeknél indokolt lehet az orrmandula eltávolítása. Szerencsére ezekre az eltérésekre léteznek terápiák, ezért nem kell beletörődni abba, ha az egyszerű megfázás, hurut gyakran okoz szövődményeket. Jó tudni, hogy a középfülgyulladás a gyerekeknél gyakoribb, mivel nekik eleve kisebb az orrgaratjuk, és az orrmandula még inkább csökkenti az átjárhatóságot. Ha már kialakult a középfülgyulladás, akkor antibiotikumos kezelésre van szükség, illetve fontos az orrdugulás megszüntetése orrspray-vel. És olykor még így is előfordul, hogy fel kell szúrni a fület… A huzat magában, gyulladás nélkül is kiválthat az arra érzékenyeknél erős fájdalmat, ajánlatos védeni tőle a fület. A pontos diagnózis felállítása mindig szakorvos feladata. Fontos tudni, hogy az otthoni fültisztítás ilyenkor nem javasolt, hiszen nem lehet megfelelően elvégezni, és emiatt csak növeli a bajt. Szintén nem használnak az olyan népi gyógymódok, mint a kövirózsacseppek vagy a fokhagymagerezd fülbe dugása… A szakorvos első lépésben kitisztítja a fület, aztán gyógyszeres terápiát javasol: a helyi kezeléshez szükséges hatóanyagok így a megfelelő helyre kerülnek a külső hallójáratban.