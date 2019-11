A hurka, a kolbász, a májas – jó falatok

Valahogy nem akar éledni a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac. A tyúk-tojás problémát ebben az esetben sem lehet megoldani, vagyis azért nincs vevő, mert gyenge a kínálat, vagy fordítva. Mindenesetre szegényes a piac.

Amit már hetek óta leírhattunk, most is megtehetjük, ugyanazokat a termékeket kaphatjuk és körülbelül ugyanazon az áron, mint két, három, vagy esetleg hat hete. Vagyis elmondhatjuk, hogy a hagyma, a burgonya most már hónapok óta stagnál (200-350 Ft/kg). A tojás is „hozza a 35-50 forint közötti darabonkénti árát. A gyümölcsök között továbbra is az alma az úr 350 forintnál drágábbat nem lehetett látni. Körtéből is nagy a választék, de ott az árak mindig jóval magasabbak, sőt, itt érezhető növekedés: 800-900 forint egy kiló, ugyanez a helyzet az import szőlőnél, ami kezdi elérni az 1000 forintos kilónkénti árat. Ami érdekes, tegnap csemegekukorica is kapható volt, méghozzá olcsóbban, mint a nyári szezonjában, mindössze száz forint volt egy cső. A karácsony még nem nagyon érezhető a piacon, talán csak annyiban, hogy egyre több a szezonális déli gyümölcs.

Viszont akárhogy is nézzük, eljött a füstölt áruk, no meg a füstölt árukkal készült ételek ideje.

A piac nagyon régi „bútordarabjaival”, a szinte minden nap Dunaújvárosban áruló Pásztor Lászlóval és Pásztor Lászlóné Zsuzsával beszélgettünk, hogyan is állunk a „disznóságokkal”.

A házaspártól megtudtuk, akár csak az üzletekben, náluk is emelkednek az árak, de próbálják a minimumra szorítani az „inflációt”.

– Gondoljon bele, csak a bél ára duplájára nőtt egy év alatt, a fűszerek ára is növekedett, az élő sertés felvásárlása is száz forinttal drágább, mint egy éve. Eközben hiány is van a piacon, zsírból például nem tudunk eleget hozni, csak megrendelésre adunk el – tudtuk meg Zsuzsától.

A keceli őstermelők elmondták, az árnövekedés a forgalmukat nem veti vissza, mert a törzsvásárlók ragaszkodnak a megszokott minőséghez. Pásztorék érdekességképpen megemlítették, mindenből a drágábbat keresik a vásárlók.

Az ő standjukon a füstölt kolbász a legnépszerűbb, de most van az idénye a hurkának, a sütni való kolbásznak, a disznósajtnak és a májasnak is. Ami egész évben kelendő, az a szalonna és a sonka.

Ezen nincs mit csodálkozni!