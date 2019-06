A hosszú, boldog élet titkát fürkésztük

Kulcs – Résztvevőként is különleges élmény középkorú ember számára, ha szépkorú, vagyis kilencvenéves nyugdíjast köszöntésének részese lehet.

Az pedig különösen jeles alkalom, amikor annál is idősebb nénivel vagy bácsival találkozhat ilyen örömteli ünnepen.

Múlt hónapban Kulcson Fehér Gyuláné Mária néni 100. születésnapját ünnepelték, ezen az eseményen vehettünk részt. Most ismét egy gyönyörű alkalom kínálkozott, egy idős asszony születésnapjáról kaptunk hírt. Cserháti Emilnét, Mimi nénit 107. születésnapján köszöntötték a Rózsahegyi utcai idősek otthonában.

Az eseményen részt vett Jobb Gyula, Kulcs polgármestere is. Jogosan merülhet fel a kérdés, talán nem is véletlen, hogy Kulcson ilyen hosszú életet élnek az emberek? Közismert, hogy a községben különösen jó a levegő, pozitívan hathat a vidéki, csodálatos dunai környezet is az emberre. Százhét éves „szakértőnk”, Mimi néni hosszú életének tanulsága szerint a célokkal és munkával teli életút és a szerető család is hozzájárulhat ahhoz, hogy túljussunk a századik életévünkön.