A horgászat nem csak pecázás – kikapcsolódás és szenvedély

Sokaknak ismerős A nagy ho-ho-ho horgász története, amiben a főhős fáradhatatlanul a horgászatnak élt. Így van ezzel Szabó Zsófi is, aki már több versenyen indult, ahol szép eredményeket ért el. Most a VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversenyre készül.

– Mióta hobbid a horgászat?

– Már gyerekkoromban is sokat horgásztam, egy ismerősöm szerettette meg velem, komolyabban öt-hat éve kezdtem el foglalkozni vele.

– Milyen sikereket értél el eddig? Mesélnél a díjaidról?

– Ha az időm engedi, indulok versenyeken is, két alkalmat emelnék ki, amelyekre büszke vagyok. Ezeket Simontornyán rendezték meg, mindkettő bojlis megmérettetés volt, és a csapatunkkal csak mi voltunk lányok az egész mezőnyben. Az első versenyen nem éreztem az elején, hogy dobogós helyre is esélyesek lehetünk, végül a hajrában az egyik csapat megelőzött bennünket, így másodikak lettünk. A másik emlékezetes versenyen az egyik barátnőm, Pasker Renáta volt a segédem. Szombat estig sajnos egyetlen halunk sem volt, így taktikát kellett váltanunk, bejött a terv, szépen beálltak elénk a halak, igaz csak kisebb példányok. Másnap reggel számolgattuk, hogy hány halat kellene fognunk, hogy a dobogós helyezést megszerezhessük. A végén sajnos elment pár halunk a fárasztás közben, így a negyedik helyre csúsztunk vissza, de büszke vagyok magunkra, mert a harmincórás versenyt nem adtuk fel a kezdeti nehézségek ellenére sem.

– Az emberek fejében a horgászat még mindig főként a férfiak elfoglaltságként él… Segítőkészek a horgásztársak, elfogadtak?

– Néhányan elfogadják, hogy nők is horgásznak, és nem csinálnak ügyet belőle. Ám a többség lenéző, nem ritkán szóvá is teszik a nemtetszésüket. Ezt próbálom úgy felfogni, hogy növeljék az önbizalmamat, megerősítenek abban, hogy egyedül is meg tudom szákolni azt a halat, még akkor is, ha nagyméretű akad a horogra.

– Van horgász példaképed?

– Nincs konkrét példaképem, több horgász munkásságát követem figyelemmel, ezekből tanulok, fejlődök.

– Horgászol folyón is, vagy csak tavon? Ha mindkettőt próbáltad már, melyik a kedvenced és miért?

– Eddig csak tavakon horgásztam, tervezem, hogy jövőre folyón is kipróbálom magam. Vannak „bakancslistás” helyszíneim is, ilyen az Őzetanya, Zalacsány, Palotási víztározó. Ezek mind nagy vízfelületek, igazi kihívás lenne ott horgászni.

– Van kedvenc halfajtád?

– Nincs kedvencem, ami a horogra akad, azt megfogom. Leginkább pontyra és amurra szoktam horgászni.

– Melyik a legérdekesebb pecázáshoz köthető történeted?

– A legtöbb idő, amit eddig vízparton töltöttem az 173 óra volt, akkor fogtam az eddigi legnagyobb halamat. Utolsó hajnali kapás volt. Nagyon vitte a hal a szerelésem, a fék szinte füstölt. Reggel felkeltem, és szóltam a csapattársamnak, hogy siessen, mert kapása van, erre ő kirontott a sátorból, és szólt, hogy nekem van kapásom, igyekezzek. Gyorsan bevágtam neki, és már akkor éreztem, hogy valószínű egy nagyobb példány akadt horogra. Kemény, fél órás fárasztás után kijött a parthoz a hal, majd hirtelen a tó közepe felé vette az irányt. Csónakba ültünk, tovább fárasztottam, háromszor megforgatott bennünket a csónakkal együtt. Amikor megszákoltam a halat, elmondhatatlanul boldog voltam, mert tudtam, hogy ez lesz a rekordom. A parton beraktuk a bölcsőbe, lefertőtlenítettem a hal száját, és lemértük. A mérleg pontosan 27,13 kg-ot mutatott. Természetesen a fotózás sem maradt el, felemelő érzés volt ekkora halat tartani a kezemben.

– Meg tudnád fogalmazni, mit szeretsz igazán a pecázásban? Mire tanított meg ez a sportág?

– Ez a sport leginkább türelemre tanított meg. Csodás érzés megfigyelni a természetet, boldoggá teszi az embert a csend és nyugalom, ami a vízparton körbeveszi. Ilyenkor, ha még egy szép halat is tud fogni a végén, az már csak hab a tortán, örök életre szóló élmény marad.

– Társaságban vagy egyedül szeretsz inkább horgászni?

– Eleinte társaságban szerettem inkább, talán azért, mert akkor még nem volt elég önbizalmam, most már szívesen megyek egyedül is.

– Ha valaki most szeretne belevágni, mit tanácsolsz neki? Milyen alapfelszerelésre lesz szüksége?

– Első és legfontosabb, hogy mérje fel a terepet, hiszen többféle módszer közül választhatunk, ilyen például a bojlizás, pergetés, rakós botozás. Az alapfelszerelés tekintetében szükséges egy bölcső, horgászbot, orsó, horog, végül, de nem utolsósorban a fertőtlenítő, hiszen a halak védelme a legfontosabb, hogy csak párat említsek.

– Készülsz jelenleg valamilyen megmérettetésre?

– Igen, készülök a októberi VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversenyre. Egy négyfős női csapat tagja leszek, van aki Budapestről, Békéscsabáról érkezik, én igari vagyok, én képviselem majd Fejér megyét. Főpróbának, egy közös horgászatot tudtunk szervezni, megismertük egymást, és megtudtuk, hogy kinek mi az erőssége. A verseny október elsején kezdődik és október 10-ig tart majd, 187 órás lesz. Hat bottal horgászhatunk, nyilván a terep adottságaitól függ, hogy milyen lesz a kapás, mi minden tőlünk telhetőt megteszünk majd. Tihanytól, Fonyódig alakítják ki a horgászhelyeket, regisztráció után kicsit a szerencsén múlik minden, hiszen húzni kell majd, és így derül ki, hogy hol fogunk versenyezni, utána megkeressük és elfoglaljuk a horgászhelyünket. Mindenki ugyanolyan esélyekkel indul, bár aki már részt vett korábban ezen a megmérettetésen, és van helyismerete, tapasztalata, neki azért van egy kis előnye. A csapattársaimmal bízunk a legjobbakban, és reméljük, hogy sikerül helytállunk és szép eredményt érünk majd el.