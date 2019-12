A hétvége legolvasottabb hírei

Az alábbiakban közöljük azokat a cikkeket, amelyre a legtöbben kattintottak itt nálunk a duol.hu-n.

A Dunaújváros nyerte a női vízilabdázók Magyar Kupáját, miután a vasárnapi döntőben ötméteresek után 13-12-re legyőzte az elmúlt öt évben győztes UVSE csapatát.

A dunaújvárosiak már az első negyedben kétgólos előnyt alakítottak ki, amit egészen a mérkőzés utolsó percéig meg is őriztek. Ekkor Faragó Kamilla egyenlített, a trófea sorsa pedig büntetődobásokkal dőlt el.

Szombat délelőtt a vasútállomástól a körforgó felé haladva, attól mintegy 50 méterre megcsúszott egy fehér kisteherautó, amely ennek következtében átszakította az út jobb oldalán lévő egyik építőipari vállalkozás kerítését.

Emiatt a kerítés mögött szabályosan tárolt építőanyagok a balesetet okozó gépkocsira dőltek. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A rendőrség a helyszínen folyamatosan irányítja a forgalmat. Ha lehet, erre az időszakra kerüljék el az útszakaszt.

Az építőipari vállalkozás, helyszínre érkező tulajdonosától megtudtuk, a helyszínelés és adatfelvétel után azonnal elkezdik a terület megtisztítását és a kerítés helyreállítását.

Vélhetően elbóbiskolt a vezető a volánnál, így árokban landolt a gépjármű a három utasával.

Árokba csapódott egy autó Dunaföldvárnál, a 6-os út 86-os kilométerénél, a benzinkúttól 1,5 kilométerre. A gépjárműben hárman utaztak, két felnőtt és egy gyermek. Az autó sofőrje vélhetően elaludt a kormánynál, így történt a baleset. Személyi sérülés nem történt, de a kiérkező mentők az anyát és gyermekét kórházba szállították megfigyelésre. A mentőkön kívül a helyszínre vonultak a rendőrség munkatársai, a Solti tűzoltók és a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (DÖTE) is 7 fővel, akik áramtalanították az autót.

Mint ismeretes, az önkormányzat egy budapesti céget bízott meg a fák teljes körű – műszeres, talajmechanikai stb. – vizsgálatával. A mostanra elkészült szakvélemény egyértelműen kimondja, hogy majdnem minden fa balesetveszélyes, életveszélyes. Több olyan platán is van a sorban, amelynek elég lenne 200 kiló terhelés (például két férfi erővel nekiszalad) és azonnal kidől. A sajtótájékoztatón részt vett Mészáros László városi főerdész hozzátette: ezeknek a nagyon problémás fáknak a kivágásáról intézkednek, mert a téli időjárás, a hó és a jég jelentős súlyként nehezedhet az ágakra, a fatörzs re annak ellenére is, hogy a hetekkel ezelőtt elvégzett koronaalakítással könnyítettek a platánokon, a húzóágakat már eltávolították. Mezei Zsolt elmondta: nehéz döntést kell meghozni, de nem tehetnek mást, mint kivágják a fákat. Másutt, kastélyparkokban 120 évig is élnek a platánok, nálunk viszont 50 év: a fák alatt lévő közműalagút miatt a gyökérzetük lefelé nem tud terjeszkedni, növekedni, a beton, a Vasmű út forgalma és a város levegője egyaránt csökkentette az élettartamukat. A szakértői vélemény készítői szerint maximum még öt évet élnének akkor is, ha semmi nem történt volna – hangsúlyozta az alpolgármester. A további teendők koordinálására bizottságot hoztak létre. A helyi erdészet az aktuális téli munkái mellett nem tudja felvállalni a platánok kivágását, mivel az óriási feladat. Felkutatják az erre szakosodott cégeket és közbeszerzési eljárás keretében választják ki a munkára legalkalmasabbat. Közben erdészeket, fadoktort kérnek fel arra, hogy jelöljenek ki két olyan fafajtát, amely minden tekintetben bírja a Vasmű úti viszonyokat, képes itt fejlődni, növekedni. Összesen 61 fahely van, valamennyit beültetni majd csemetével, kikérve a lakók véleményét: a lakók szavazata dönt majd arról, hogy a szakemberek által javasolt kétfajta közül melyik alkossa majd az új fasort a Vasmű úton.

Dr. Ott István főügyész az alábbiakról adott tájékoztatást:

A Fejér Megyei Főügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt indítványozta annak a három férfinak a letartóztatását, akik 2019. november 28-án egy nagylóki vendéglátóipari hely teraszán egy férfit a székhez kötöztek, ittas állapotban magára hagyták, amelynek következtében a sértett elhunyt.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak a fenti napon, az esti órákban a sértettet szeszes itallal leitatták. A terheltek észlelve a teraszon alvó és hangosan horkoló sértettet, úgy döntöttek, hogy a székhez kötözik. Ennek érdekében az egyik gyanúsított a pultostól szigetelőszalagot vásárolt, a sértettre egy másik széket borított, majd a két széket az abban elhelyezkedő sértettel a szigetelőszalaggal áttekerte, a végtagjait a székek lábaihoz, illetve karfáihoz rögzítette.

A gyanúsítottak a vendéglátóipari helyről a zárást követően a pultossal együtt távoztak, az alvó, megkötözött sértettet magára hagyták.

A mozgásában korlátozott, önmentésre képtelen férfi az éjszaka folyamán megpróbált a kötözésből kiszabadulni, amelynek során a székekkel együtt felborult, majd a hajnali órákban a terasz padlóján kihűlés következtében elhunyt.

A cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére figyelemmel, – amely 10-től 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés – alaposan lehet tartani a gyanúsítottak szökésétől, elrejtőzésétől, valamint alaposan feltehető, hogy szabadlábra helyezésük esetén a bizonyítást a tanúk befolyásolásával, illetve bizonyítékok elrejtésével megnehezítenék.

A Székesfehérvári Járásbíróság december 7-én, a mai napon dönt a gyanúsítottak letartóztatásáról.

Dunaújváros közelében, a 62-es számú főúton karambolozott két személygépkocsi 2019. december 5-én délután. Egy dunaújvárosi lakos előzési manőverbe kezdett, amit nem tudott befejezni és egy szemből érkező Ford gépkocsinak ütközött. A baleset következtében a 44 éves dunaújvárosi férfi megsérült. Az illetékes rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.