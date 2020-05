A hét legolvasottabb hírei

Az alábbiakban közöljük azokat a cikkeket, amelyre a legtöbben kattintottak itt nálunk a duol.hu-n.

Zökkenőmentesen zajlanak az írásbeli érettségi vizsgák

Május 21-ig tart az írásbeli érettségi szezon. A járványhelyzet miatt bevezetett rendkívüli intézkedések mellett is az érintett diákok jelentős többsége vállalta a vizsgákat. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ három érintett intézményénél összesen 167 tanuló ad számot tudásáról.

Napról napra növekszik az óvodai gyereklétszám

A járványügyi szabályok enyhítésével megnyithattak az óvodák is ügyeleti rendszerben. Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője elmondta, gördülékeny volt az átállás.

Olyan edzőre bízta a gárdát, aki ismerte a siker receptjét

Szabó József 1982-ben lett a Dunaferr SE elnöke. Bár a sportot imádta, és ezt teszi ma is, nem titkolja, 2 szak­ág áll közel a szívéhez. A kézilabda és a labdarúgás. Előbbi tekintetében a női verzió, utóbbiban a férfi. Az általa irányított klub az ezredfordulón ért a csúcsra. A kézisek Európa legjobbjai lettek, a futballisták megszerezték az első és utolsó arany­érmet a hazai élvonalban.

Virág került egy kivágott fa helyére

Mi is benevezünk a Virágos Dunaújvárosért! versenybe. No nem azért, mintha bármilyen elismerésre is számítanánk az önkormányzattól, pusztán azért, mert jó érzés kilépve a szerkesztőségből egy gondozott területre pillantást vetni. Szerencsére az elmúlt két napban ezt ügyfélszolgálatunk látogatói is megerősítették. Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a mondás. Mi szeretjük. Köszönet a kis virágágyás életre keltésében segítséget nyújtó vállalkozóknak, egy virágboltnak és a Pentele Áruháznak!

A színész- és sportolólegendák ezreket vonzottak a pálya köré

A huszadik század hetvenes-nyolcvanas éveiben a fővárosi színészek, neves sportolók megjelenése egy-egy kisebb településen mindig nagy érdeklődést, sőt izgalmat váltott ki. A korabeli sajtótudósítások szerint a nyolcvanas évek elején több alkalommal is járt Dunaföldváron a népszerű színészválogatott futballcsapata.