A hét legolvasottabb hírei

Két autó frontálisan ütközött a 6-oson – egy személy megsérült

A rendelkezésre álló adatok szerint 2020. május 6-án 13 óra 58 perc körül, eddig tisztázatlan okok miatt két autó összeütközött a 6-os számú főút 60+500 kilométerszelvényében, Kulcsnál. A balesetben egy személy megsérült.

BETELT A POHÁR, ELÉG VOLT!

Evgeny Tankhilevich, az ISD Dunaferr Zrt. cégvezetője újabb levelet írt a munkavállalóknak, amelyben jelezte, hogy három hónapon keresztül csökkentik a nem közvetlenül a termelésben dolgozó munkavállalók munkaidejét és ennek megfelelően jövedelmét is. Ez mintegy ezer dunaferres kollégát érinthet. A cégvezető a levélben önmagával is ellentmondásba keveredik, amikor azt állítja, hogy a Dunaferr kizárólag magára számíthat, miközben egy bekezdéssel lejjebb azt írja, hogy a csökkentett munkaidő miatt kieső jövedelem részben állami forrásból kerülhet kompenzálásra. (A levélben ugyan ez nincs benne, de vélhetően a kormány által közzétett bértámogatási rendszerre utalhat, amelynek lényege, hogy pont három hónapon keresztül vehető ez a támogatás igénybe.- a szerk)

A mai cégvezetői levél tanubizonyságát adta annak, hogy a korábbi, április 28-án kelt munkáltatói levél a bérfizetés csúszásáról nem volt korrekt tájákoztatás, hiszen a mostani lentebb olvasható tájékoztatóban azt írja, hogy időben lesz fizetés. Persze ezen már meg sem lepődünk, hiszen a 105/2020 (IV.10.) kormányrendelet szerint az állami bértámogatás odaítélésének egyik fontos feltétele a rendezett munkaügyi kapcsolatok és munkabér kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések betartása. A „szakszervezetekkel folyamatosan egyeztetünk”-ről a szakszervezetek is a mai cégvezetői levélből értesültek.

Döntsék el kedves olvasók, – de bizonyára önök is tudják – hol az igazság! Élesen reagált a munkáltató levélre a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség és a FIDESZ dunaújvárosi szervezete is. Lentebb olvashatják Evgeny Tankhilevich a munkavállalóknak írt levelét, valamint Molnár László a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke és Cserna Gábor, a FIDESZ dunaújvárosi szervezete elnökének közleményét. Tovább olvasom

A magyar állam szerepvállalása résztulajdon-vásárlással érkezhet

Nincs jól a koronavírus-járvány következményei miatt a világgazdaság, annak részeként az acélipar sem. Ez alól ennek dunaújvárosi képviselője, a Dunaferr sem kivétel. Hogy miért nincs jól, azt nemcsak a járvány következményeinek köszönheti, hanem eddigi gazdálkodásának és az ISD csoporton belüli kötelezettség-vállalásának. A cégnél évek óta napirenden van a foglalkoztatás és a cég fennmaradása, működése szempontjából kulcsfontosságú környezetvédelem kérdése.

Közismert, hogy az acéliparban az uniós előírások gátat szabnak annak, hogy a Dunaferr közvetlen állami támogatást kapjon. Most a koronavírus-járvány „újabb fejezetet” nyitott ebben a témakörben is. Evgeny Tankhile­vich, az ISD Dunaferr Zrt. cégvezetője levelet írt a Magyar Kormány minisztereinek és a dolgozók felé is, felhívva a figyelmet az acél­ipari cég nehéz helyzetére.

Elfogták a rendőrök a dunaújvárosi orvvadászt

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított a Dunaújvárosi Kohász Vadásztársaság Zrt. területén vadászatra való jogosultság nélkül, illetve idegen vadászterületen vadászként engedély nélkül vad elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenységet végzett. A férfit, 2020. május 2-án késő este, a körzeti megbízottak a vadásztársaság munkatársaival és a kisapostagi polgárőrökkel együttműködve fogták el egy vadetetőhöz közeli leshelyen. Kezében golyós vadászfegyver volt. Igazoltatásakor az adott területre érvényes vadászati szerződést nem tudott bemutatni. Sz. Zsoltot a rendőrök a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra előállították, és gyanúsítottként kihallgatták. A nála tartott fegyvert, éjjellátó távcsövet, lőszereket, valamint a közelben parkolt járművéből előkerült további lövedékeket, késeket, bárdokat és trófeákat lefoglalták a nyomozók.

Új munkahelyeket teremt

Magyarország megerősödve kerülhet ki a koronavírus-járvány okozta válságból a munkahelyteremtő beruházásoknak köszönhetően – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, Yaris Kabinnak az iváncsai ipari parkban megvalósuló beruházását bejelentő sajtótájékoztatón.