A hét legolvasottabb hírei

Az alábbiakban közöljük azokat a cikkeket, amelyre a legtöbben kattintottak itt nálunk a duol.hu-n.

Dunaújvárosban okozott balesetet majd elhagyta a helyszínt

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közúti baleset okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 19 éves dunavecsei lakossal szemben.

A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi 2020. március 3-án késő este Dunaújvárosban egy Suzuki típusú személygépkocsival közlekedett a Duna-part irányába. Haladása során az Eszperantó úton – eddig tisztázatlan körülmények között – elveszítette uralmát a járműve felett, majd áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol kidöntött több terelőoszlopot, majd egy villanyoszlopnak ütközött. A Suzuki ezt követően felborult, és fejtetőn állt meg.

Családi ház gyulladt ki Dunaújvárosban

A teraszon csaptak fel a lángok egy családi háznál február 29-én hajnalban Dunaújvárosban.

A tűz a harminc négyzetméteres terasz faszerkezetű tetejére is átterjedt. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat, gyors beavatkozásuknak köszönhetően a tűz a ház belső helyiségeit nem érte el, ám a füst miatt az épületet át kellett szellőztetni. A ház két lakója az egységek kiérkezése előtt ki tudott menekülni az épületből. Személyi sérülés nem történt.

A Hankook számára elsődleges fontosságú a munkavállalók egészsége és biztonsága

Az alábbiakban a rácalmási gumigyár közleményét a korona-vírussal kapcsolatban, változtatás nélkül közöljük:

„A Hankook számára elsődleges fontosságú a munkavállalók egészsége és biztonsága. A vállalat folyamatosan nyomon követi a koronavírussal kapcsolatos helyzet nemzetközi alakulását, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Európai Járványvédelmi Központ (ECDC), valamint a Népegészségügyi Hatóság (NNK) által kiadott útmutatásokat azonnal beépíti megelőzési intézkedéseibe, ezzel minimalizálja a kockázatokat.

Változik az ásott- és fúrt kutak engedélyeztetése

Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon létesített ásott- vagy fúrt kút fennmaradási/üzemeltetési engedélykérelmét a jegyzőhöz kell benyújtani

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a jegyzőt a vízgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokkal ruházza fel. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. §-a határozza meg, hogy mely esetekben szükséges a jegyző engedélye – tájékoztat Nagyvenyim település honlapja.

Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon létesített ásott- vagy fúrt kút fennmaradási/üzemeltetési engedélykérelmét a jegyzőhöz kell benyújtani. Ezek utólagos engedélyezésének, valamint megszüntetésének hatásköre megoszlik a jegyző, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság között.

Ha fertőzöttnek érzi magát, telefonon jelentkezzen!

Amennyiben Dunaújvárosban megjelenne a koronavírus, a Szent Pantaleon Kórház kiemelt szerepet töltene be a helyzet kezelésében. Dr. Mészáros Lajos főigazgatót elsőként arról kérdeztük, egyáltalán jelen van-e a vírus a városban, a térségben?

A főigazgató elmondta, bár több gyanús eset is volt, de egyikről sem bizonyosodott be, hogy fertőzött lett volna a vuhani koronavírussal. Kijelentette, pontokba szedett, szigorú kritériumrendszer szerinti protokoll írja elő számukra a szükséges teendőket, amit hetente, de akár hetente többször is módosítanak az aktuális helyzetnek megfelelően. Meglehetősen aprólékos alapossággal készült hatoldalas dokumentum szabályozza, hogy a kórházaknak milyen készleteket kell tárolniuk, tartalékolniuk, hány ágyat kell erre a célra szabadon tartaniuk, hogyan kell megoldani az elkülönítést, hogy kell megoldani a fertőtlenítést, hová kell jelenteni, mikor kell mintát küldeni.

Dunaújvárosban fogták el a nyírségi fiatalt

A tiszaeszlári lakost bűnügyi őrizetbe vették.

Dunaújvárosban, a Március 15. téren igazoltattak a járőrök 2020. március 3-án délután egy 18 éves fiatalt, aki ellen elfogatóparancs volt érvényben. Az ellenőrzés során a rendőrök megállapították, hogy a férfit korábban a Nyíregyház Járásbíróság közérdekű munkavégzésre ítélte, amit nem töltött le, ezért azt szabadságvesztésre változtatták át. A férfit a helyi rendőrkapitányságra előállították, ahol bűnügyi őrizetbe vették, majd a fogdába szállították.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik.

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülötteinek névsorát.

