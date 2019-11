A hét legolvasottabb hírei

Az alábbiakban közöljük azokat a cikkeket, amelyre a legtöbben kattintottak itt nálunk a duol.hu-n.

Egy dunaújvárosi butikba tört be egy ismeretlen elkövető 2019. november 1-én hajnalban. A betörő az üzlet ajtaját befeszítve jutott be a helyiségbe, ahonnan ékszereket, ruházati kiegészítőket valamint a kasszából készpénzt tulajdonított el.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai a széleskörű adatgyűjtésnek és a nyomozók személyismeretének eredményeként azonosították a 32 éves dunaújvárosi lakost, akit még aznap a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársainak közreműködésével elfogtak és előállítottak.

Kedden este fél tízkor érkezett a katasztrófavédelemhez a bejelentés, hogy Dunaújvárosban, a Kodály Zoltán utca 4-es számú ház negyedik emeletén a heves esőzés miatt a lakásokba folyik be a víz a padlásról.

Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó főhadnagy megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel vonultak a helyszínre. A lakások átvizsgálásakor azt tapasztalták, hogy a konnektoroknál és a világítótestekből folyik a víz. A padlástérben azt tapasztalták, hogy a felújítási munkák során a palafedést több helyen megbontották, amit fóliával letakartak, ám a felhőszakadásban a nagy mennyiségű víz hatására ez a fólia átszakadt, és a víz befolyt a lakásokba.

A tervezők kiválasztásával hamarosan megkezdődhet a Budapestet mintegy száz kilométerre elkerülő, kétszer kétsávos dunántúli gyorsforgalmi út-félgyűrű tervezése, ezzel megkezdődhet ez a rég várt beruházás, írja a Magyar Nemzet.

A beruházás szervesen kapcsolódik a nyugati országrészt a keletivel összekapcsoló, Dunaújvárostól Kecskemétig megépülő M8-as autóút M5-ös autópályáig tartó szakaszához is.

A megépülő új komáromi hidat és az M1-es autópályával Székesfehérváron át a leendő M8-as autóúttal összekötő útvonal tehermentesíti majd a nemzetközi átmenő forgalomtól az M0-s körgyűrűt és a főváros környéki utakat.

A karácsony közeledtével egyre többen látogatnak ki a dunaújvárosi és a földvári kirakodóvásárba. Nézzük, milyen időpontokban tudunk válogatni a termékek között.

Dunaújváros

Novemberben és decemberben 2-2 alkalommal tudunk vásárba menni Dunaújvárosban.

November 10-én és 24-én, decemberben pedig 8-án és 15-én.

A vásár a Dunaújváros, Papírgyári út 3. szám alatt található vásártéren lesz, ami a Dunaferr főbejáratával szemben található, az út másik oldalán.

Dunaföldvár

Idén már csak egy alkalommal tudunk Dunaföldváron az országos kirakodóvásárban vásárolni, november 17-én.

November 4-én, hétfőn délelőtt rendezték meg a Nemzet háziorvosa pályázat ünnepélyes díjátadó gáláját Budapesten a Pesti Vigadóban. Dunaújvárosi orvost is meghívtak a rangos eseményre, hiszen dr. Fekete Borbála a városkörnyéki településeken praktizál, de emellett a kórházunk sürgősségi osztályán is dolgozik. Az eredményhirdetést nagy izgalommal vártuk, hiszen a doktornőt a tíz hazai toplistás orvos közé választotta be a zsűri.

A Nemzet háziorvosa díjátadóra 20 fős küldöttség indult a doktornővel Budapestre, közöttük Baracs és Daruszentmiklós alpolgármestere és Kisapostag polgármestere is. A gálát prof. dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere nyitotta meg.

A zsűri szempontjait prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár ismertette, amit a díjátadó követett. Mindannyian reménykedtünk abban, hogy Borika, ahogy sokan hívják, megnyeri a versenyt. Nos, a mi Borikánk, a csupaszív háziorvos, immáron a Nemzet háziorvosa lett. Munkájához további sikereket kívánunk!