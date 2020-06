A hét legolvasottabb hírei

Az alábbiakban közöljük azokat a cikkeket, amelyre a legtöbben kattintottak itt nálunk a duol.hu-n.

Felismered a régi dunaújvárosi épületeket?

Ebben a kvízben előnyt élveznek az idősebb dunaújvárosi lakosok. Lássuk kinek sikerül az összes kérdésre válaszolni:

Árokba sodródott egy autó Mezőfalván pünkösd éjszaka

Június 1-jén hajnali 0 óra 7 perckor érkezett a riasztás a mezőfalvi önkéntes tűzoltókhoz, hogy a Fehérvári utca 1. sz. előtt árokba sodródott egy személygépkocsi.

Megszólalt a teherautó sofőrje, az öt áldozatot követelő baleset egyik érintettje

Öt férfi a helyszínen meghalt, négy pedig életveszélyesen megsérült a balesetben, amely a 710-es számú főúton történt Balatonfőkajár és Csajág között csütörtökön reggel.

Egy jól belátható, egyenes szakaszon egy pótkocsis teherautóval ütközött össze egy kisbusz, amelyben kilencen utaztak. Az elhunytak 38 és 58 év közöttiek voltak, a legfiatalabb sérült 17 éves. A balesethez nyolc mentőautó és két mentőhelikopter érkezett.

Kis kemence, nagy büszkeség – Madár Gábor építette meg

Sokan esküsznek rá, hogy az „igazi” kenyeret otthon, a fával fűtött kemencében lehet megsütni. Mellette persze egy sor mindenféle fejedelmi finomságot is. Ezen az állításon Madár Gábor is alaposan elgondolkodott, majd úgy döntött, hogy ezt ő is kipróbálja Előszálláson. Előtte viszont egy kemencét kellett építenie…

A vírusjárvány a sok baj mellett néhány jó dolgot is kihozott belőlünk, például a kreativitást. Kivált a gasztronómiában. Például egyre másra jelentek meg a jól illusztrált beszámolók a karantén teremtette, a családjukat kényeztető pék generációtól. Bár a bajból lassan ugyan, de látható módon a legtöbben szerencsésen kilábalunk, a sütés-főzés új divatja úgy tűnik, velünk maradt.

Egy különleges építmény születéséről kaptam fotókat. Gondolom kedvcsinálónak, rögtön hármat is. Nocsak, de hiszen ott egy kemence születik! Nem valami boszorkányperzselő méretű, de mutatós. Ez a bejelentkezés, pláne az azt követő csetelés, formabontó és izgalmasnak kísérletet ígért:

– Kikészíti és hol?

– Én rakom, nálam az udvaron.

– Mikor gyújtod be?

– Majd, ha elkészül. Gyere és nézd meg!

– Mikor mehetek?

– Vasárnap délelőtt.

Fa hasadt ketté a Dózsa György úton

A dunaújvárosi Dózsa György úton egy fa kettéhasadt, ennek következtében veszélyeztette a közterületet és a mellette lévő ipari területet. A város hivatásos tűzoltói emelőkosaras jármű segítségével, a fa visszadarabolásával megszüntették a további veszélyhelyzetet, közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik.

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülötteinek névsorát.

Másnaposok Nagyvenyimen!

Mielőtt féreértené a kedves olvasó a címet, gyorsan megjegyzem, hogy nem az itókázásról írok. Bár, de! Arról is.

A héten Nagyvenyimre látogat a Drive-In. Az autósmozi kínálatában három filmet vetítenek június 4 és 7 között. Június 4-én a Bohém Rapszódiát, június 5-én a Vissza a jövőbe! című klasszikust, június 6-án, a már említett Másnaposok jönnek, majd végül június 7-én Csillag Születik a Nagyvenyimi focipályán.

Hogy jön a képbe az itókázás? Autónként ajándékba kapnak a jegyet vásárlók 2 db Márka üdítőt és 2 db Mogyi ropogtatnivalót is, hogy teljes legyen a mozis élmény!