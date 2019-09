A helyzet szinte változatlan, de újdonság azért mindig látható

Pénteken délelőtt tettük meg szokásos bejárásunkat a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon, de nem volt olyan óriási a forgalom, mint amilyet korábban tapasztalhattunk. Nem volt a szokásos hét végi bevásárlási láz.

Ez leginkább a piactéri üzletek forgalmán volt látható, volt húsbolt, ahol szinte csak lézengtek a vásárlók. De visszatérve a klasszikus piachoz. Az árukínálat hasonló volt, mint az elmúlt hetekben, és az árak sem nagyon változtak. A gyümölcs térén mennyiségben továbbra is a szilva viszi a prímet (200–350 forint kilója), de bőven van őszibarack (450–750 forint kilója), több lett a múlt héthez képest a szőlő, igaz, szép, minőségi árut keveset látni. Az árak egy kicsit lejjebb mentek a múlt héthez képest, kilója általában ötszáz forint körüli. Paradicsom, paprika, burgonya és hagyma szinte minden standon látható. Az áraikat tartják: paradicsom 250–500 forint, paprika hasonló, burgonya, hagyma 200–350 forint. A fehérrépa ára a tavalyi évhez viszonyítva lent van, de e sorok írójának érthetetlen, hogy az azonos küllemű áruk között hogyan lehet majdnem ezer forint különbség (500–1200 forint). De ne panaszkodjunk, egy évvel ezelőtt volt 2500 forint is kilója.

A kimondottan nyári portékának számító görögdinnye továbbra is akad (290 forint/kg), és még mindig sok a csemegekukorica, amely hozza az egész évben megszokott „formáját”, csövét 150 forintért szerezhetjük be. Kellemes meglepetésünkre három helyen is volt kecske- és tehénsajt és különböző tejtermékek. A kecskesajt nem olcsó, de széles a választék, ezúttal csak három különlegességet emelnénk ki, a vörös­áfonyásat, a diósat és a bükk­fán füstöltet. Egyébként ez utóbbi a legdrágább, 4800 forint kilója, de azért már 3500 forintért is vásárolhatunk.

Egyre több a télen – leginkább decemberben – népszerű mandula, dió, mogyoró. A mogyorónak és a mandulának kilóját 4500 forintért szerezhetjük be, a dió „olcsóbb”, már 3800 forintért a szatyrunkba tehetjük. Rengeteg a tök és a káposzta, és a fent említett finomságokhoz viszonyítva szinte ingyen van, a tök kilója 150, a káposztáé 350 forint.

Lassan közeleg a hidegebb, zordabb idő, amikor jönnek a különböző meghűléses betegségek. Talán ennek a jele az is, hogy remek mézeket találtunk, áruk a fajtától és természetesen az üveg méretétől függően változó. Már 350 forintért is kaphatunk egy kisebb mennyiséget, de az igazi kuriózumnak számító, gesztenyéből készült 3200 forintért védi meg az egészségünket.