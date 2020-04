A házi péksütemények mellé zöldség, gyümölcs is jusson

Otthon könnyen elcsábul az ember napi többszöri nassolásra, azonban nem törvényszerű, hogy plusz kilókat eredményezzen a házi karantén.

A sok otthon töltött idő alatt könnyen felszaladhatnak plusz kilók, hiszen kevesebb lehetőség nyílik a mozgásra, emellett pedig nincs meg az a keret, amelyet a munkahely jelent. Az otthoni munkavégzés során az ember hamarabb elcsábul egy kis nassolásra, vagy amíg beiktat egy kis szünetet, a hűtő felé veszi az irányt. A művelet automatikussá, napi többszöri cselekvéssé válhat, így pedig észrevétlenül rengeteget lehet enni.

A Mindmegette.hu szolgál néhány tanáccsal annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a nemkívánatos súlygyarapodást. Azt írják, érdemes porciózni, és minden reggel, vagy előző este előkészíteni a napi fogyasztásra szánt mennyiséget. Ez igaz az édességre, rágcsálnivalóra is, így elkerülhető, hogy egészségtelen mennyiségben fogyjon ezekből.

Az otthon töltött idő sokakat arra sarkall, hogy többet sürgölődjenek a konyhában, új recepteket próbáljanak ki, kenyeret, kiflit süssenek. Ez akár remek családi program is lehet, de ne csak hizlaló péksütemények készüljenek, hanem egészséges ételek, turmixok is. És bár az edzőtermek, csapatsportok kizárva, a sportról a bezártság idején sem kell lemondani, hiszen a neten számtalan sportoktató online órája elérhető.

Az oldalon az immunrendszer erősítéséhez is adnak tippeket. Mint írják, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres mozgás mellett fontos a megfelelő folyadékbevitel, ami a testtömegtől függően 1,5-4 liter, lehetőleg cukor- és szénsavmentes ital.

Változatos étrendre kell törekedni

Fontos változatos, szezonális étrendre törekedni, amely biztosítja a megfelelő mennyiségű fehérje, szénhidrát, rost, zsír; valamint a vitamin és ásványianyag-bevitelt – írja a Mindmegette.hu.

A fehérje a gyakori tévhittel ellentétben nemcsak a húsokban és tejtermékekben található, kiváló fehérjeforrásnak számítanak a hüvelyesek és az olajos magvak is. A szénhidrátok sem ellenségek, csak jól kell tudni választani, például teljesértékű gabonát, zabpelyhet, árpát, barnarizst, teljes kiőrlésű búzát. A megfelelő rostbevitelről zöldségek fogyasztásával lehet gondoskodni. Mindegy, hogy sütve, főzve, párolva vagy nyersen, de érdemes naponta fogyasztani.

Gomba, spenót és fokhagyma is jó

Kiadónk gasztró oldala immunerősítő ételek sorával is segíti az olvasókat. Ajánlják többek között a bodzát. Előnyben van, aki az előző szezonban szörpként eltette, de teaként fogyasztva is nagyon hasznos. És ha már tea, a zöld tea az egyik legjobb a megelőzésben, ugyanis az antioxidánsok mellett aminosavat, a C-, K- és B-vitamint tartalmaz, illetve az ásványianyag-tartalma is magas.

A joghurt jót tesz az emésztőrendszernek, de érdemes az élő flórás, illetve a görög változatot, és inkább a natúrt választani. A gomba – például levesként fogyasztva – szintén erősíti az immunrendszert, akárcsak az antioxidánsokban gazdag fokhagyma és spenót.

Forrás: teol.hu