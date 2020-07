A gasztronómia része a világ természeti, kulturális sokféleségének

Élelmiszereink megtermelése óriási terhet ró környezetünkre, és ezzel természeti értékeinkre is hatással van. Érdemes minél kisebb ökoló­giai lábnyomú élelmiszereket választanunk, így segítve bolygónk fennmaradását.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Közgyűlése által 2016. december 21-én elfogadott állásfoglalás alapján minden év június tizen­nyolcadika a Fenntartható Gasztronómia Világnapja. – Emlékeztet a feol.hu. Az említett dokumentum elismeri a gasztronómiát olyan kulturális kifejezésként, amely a világ természeti és kulturális sokféleségéhez kapcsolódik. A koronavírus-világjárvány hatásainak következményeként a fenntartható gasztronómia, a szezonális alapanyagok és termelők ünneplése, a vadon élő állatok, valamint a kulináris hagyományaink megőrzése ma fontosabb, mint valaha – áll az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményében, amelyben Boros Anita, a tárca építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára kiemeli, a gasztronómia kulturális kifejezés, amely összekapcsolódik a természettel és a világ kulturális sokszínűségével, továbbá hangsúlyozza, hogy minden kultúra és civilizáció hozzájárulhat a fenntartható fejlődéshez.

A gasztronómia a fenntartható fejlődési célok elérésében összekapcsolódik a mezőgazdasági fejlődéssel, az élelmezésbiztonsággal, a táplálkozással és a fenntartható élelmiszerek előmozdítása révén szerepe van a biodiverzitás, azaz a biológiai sokszínűség megőrzésében is.

Az államtitkár rámutat arra is, a fenntarthatóság azt a gondolatot erősíti, miszerint például a növénytermesztést, az állattenyésztést, a halászatot vagy akár az ételkészítést is oly módon érdemes végeznünk, hogy általa ne pazaroljuk a természeti erőforrásokat. A fenntartható gasztronómia tehát azt a „konyhát” jelenti, amely figyelembe veszi az összetevők származási helyét, az étel termesztésének, a piacokhoz és végül a tányérokra jutásának módját.

Az államtitkár szerint fontos, hogy egyaránt kiálljunk a hagyományos és minőségi ételek védelme mellett, valamint a helyi termelők és a gasztronómiát képviselő közösségek piaci szerepének és jelentőségének emelése mellett is. A fenntartható fejlődés érdekében fordítsunk figyelmet arra, hogy az elfogyasztott ételeink olyan alapanyagokból készüljenek, amelyeket helyi, organikus és fenntartható módszerekkel termelnek, illetve dolgoznak fel. Mindemellett támogassuk együtt a helyi termelőket, és fogyasszunk több egészséges, lokális környezetből származó bioélelmiszert.