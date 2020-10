A gárdonyis diákok felelős állattartók

A Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola diákjai segítségével a Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület több mint száz kilo­gramm adománnyal gazdagodott október 2-án, pénteken délelőtt.

Böröcz Balázs, a DÁV tagja nagy örömmel pakolta be a Római városrész általános iskolájának parkolójában a szintén felajánlásokból vásárolt egyesületi autóba az állatbarát iskolásoktól kapott tápokat, konzerveket, takarókat, kisállatjátékokat. A logisztikai feladatokban is szívesen segítettek az iskolások és Tóth-Németh Csilla tanárnő is, aki maga is nagy állatbarát, nyolc cica gazdája. Mint mondta, boldogan látta, hogy a diákok korosztálytól függetlenül milyen tevékenyen vesznek részt a gyűjtésben. Az adománygyűjtő nap ötletgazdája Sánta Dóra, az iskola diákönkormányzatának patronáló tanára.

– Már a második éve szervezzük meg ezt az állatvédőkkel összehangolt akciónkat. Hiába van az iskolánk a sűrűn lakott, tízemeletes házak szomszédságában, az a tapasztalatunk, hogy szinte mindenkinek van háziállata. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy a felelős állattartásról is ismeretet szerezhessenek a gyerekek.