A fuga: baktériumok melegágyává is válhat

Az otthoni takarítás egyik legkevésbé kedvelt része a felmosás. Márpedig ezt nem lehet megúszni, és ráadásul hetente legalább egyszer érdemes megcsinálni a konyhában és a gyakran használt helyiségekben. Ami még ennél is rosszabb, a fuga tisztán tartása.

Egy kutatás szerint a nagy többség főleg baktérium- és csíramentesítés miatt mos fel. Ám legyenek őszinték magukhoz! Mit válaszolnának, ha azt kérdeznék, mennyire alaposak ezen a téren?

Felsöpörnek, és valamilyen tisztítószeres vízzel felmosnak, vagy térdre ereszkedve alaposan átsúrolják a követ, hogy a fugáról is letakarítsák a koszt?

Márpedig a fuga felületén jóval könnyebben megragadnak a szennyeződések. Egyszerű dolga van annak, aki rendelkezik otthon gőztisztítóval, ugyanis a gőz, azon túl, hogy olyan helyekre is bejut, ahová a felmosófejjel nem férnek oda, alaposan tisztít, és biztosan elpusztít minden baktériumot és kórokozót. De mit tehetnek, ha nincs ilyen berendezésük? Négy evőkanál szódabikarbónát keverjenek el 2 evőkanál nátrium-perkarbonáttal, magyarul oxigénes fehérítővel, és szórják a kőre. Erre spricceljék rá 4 deciliter legalább 60 fokos víz és 1 deciliter ecet keverékét – használjanak szórófejes flakont. Néhány percig hagyják a felületen, majd dörzsöljék át súrolókefével. Az eredmény látványos lesz, és ehhez nem kell megszakadni sem! A teljes csillogás érdekében a művelet végén ecetes vízzel mossák át még egyszer az adott felületet. Ezután az alaptakarítás után jóval könnyebb lesz tisztítani a fugát, és legközelebb már elég a sima ecetes vízzel történő felmosás is.