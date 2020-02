A fiatalok is tudják már, hogy Nőnek lenni jó!

Nőnek lenni jó! Ez a kijelentés gyakorta elhangzik azokon a pódiumbeszélgetéseken, amelyeknek ötletgazdája, moderátora Szente Tünde szociológus, aki közismert nőket faggat sikereikről, mindennapjaikról, arról, hogyan élik meg nőiségüket.

Ezúttal a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Centrum tanétterme adott helyszínt a beszélgetésnek, ám a megkérdezett korosztály is a helyhez igazodott, ezúttal a junior vonalat fejtette fel két tanuló, Nyári Ivett és Varga Dorka, valamint egy fiatal pedagógus, Szabó Réka segítségével, tegnap.

A közönség soraiban is az iskola nagykamasz tanulói ültek. A beszélgetés témaköre természetesen ezúttal sem váltott dimenziót, a női szerepek, az előítéletes gondolkodás, a hogyan szeretünk hármasát célozta meg Szente Tünde. Természetesen ennél árnyaltabb társalgás folyt, szóba került a többi közt a család funkcióváltozásai történelmi korszakonként, a női, férfiszerepek elkülönülése, keveredése, ezek összeegyeztethetősége, sőt, a szerepkonfliktusok is. Korunk egyik generációs alapkérdése a gyermekvállalási hajlandóság megváltozása is pellengérre került, de a negatív és pozitív előítéletek, a konfliktushelyzetek és azok kezelése is szóba került. Magától értetődően taglalták a nők különböző kultúrákban, a munkaerőpiacon, a családban betöltött szerepét is csakúgy, mint a férfi–nő viszonyt a szépirodalomban vagy a filmművészetben. Mindezeket a témákat történelmi, kulturális, gazdasági, szociológiai, pszichológiai és demográfiai szempontokból is megközelítették, ám mindenki a saját tapasztalatai alapján is hozzáadta véleményét.