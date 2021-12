A felhők hátáról gyönyörködni az alattunk lévő földi világban

Dunaföldvár – Az ember repülés utáni vágyáról már sokat olvashattunk. A mai korban élők is szívesen álmodoznak róla. A legtöbben máig szívesen megnézegetjük a bennünket égig emelő mindenféle szerkezeteket. Kőszegi Dániellel beszélgettünk Dunaföldváron, aki már nem vár a csodálatos égi jelenségekre, hogy ez az álma megvalósulhasson.

– A repülőgép vezetése szabadságélményt nyújt?

– Motorozni is szeretek, az is ad egy szabadságélményt, de a repülés annak a legalább a háromszorosa. Őszintén szólva, elég lassan alakul ki az a bizalom a repülőgép iránt az emberben, hogy az említett élmény megjelenjen. Sajnos már két motormegállásom is volt, de szerencsére baj nélkül le tudtam hozni a gépet.

Ezt is az elsők között kell megtanulni, hogy a biztonságérzet megerősödjön bennünk. Egy hozzám hasonló pilóta a periférikus látásával folyamatosan keresi a leszállásra alkalmas helyeket, hogy ha szükség lenne rá, már ne az legyen a legnagyobb feladat, hogy hová?! Ez persze nem azt jelenti, hogy a repülés csupa drámai folyamat, hanem egy csodaszép és kellemes dolog.

– Alkalmas a gépe bravúrokra?

– A gépem a sárkányrepülők utáni első, az ultra light kategóriába tartozik. Zárt kabinos, orrmotoros, innét következnek fölfelé az egyre komolyabb masinák. Az ára nem magasabb, mint egy használt, középkategóriás személygépkocsié. Ez nem egy műrepülőgép, ez másra való. A bravúrokhoz sokkal komolyabb gép és nagyobb tudás is szükségeltetne.

– Szokott magasra emelkedni?

– Persze kipróbáltam már a kétezer méter körülit is, de mivel rövid távokat repülök, nincs értelme oda felküzdeni magamat. Az én útjaim száz kilométeren belüliek, amelyek egy órán belül megtehetők. Ezért választom az öt-hatszáz méteres magasságokat. Onnét már jól bejárható a terület, hat-hétszáz méterről már a Balaton, vagy a Velencei-tó is megcsillan Dunaújváros fölé emelkedve. Ha megtetszik az embernek, elrepül odáig, megnézi, és visszatér, egy-két órás út. Ilyeneket akkor vállalok be, ha nem a munkámat, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatokat végzem. Délután és a napnyugta előtti időszakban, amikor már nincsenek termikek (a környező levegőhöz képest melegebb, és ezért emelkedő légáramlások), kisimul az ég, akkor a legszebb ez a fajta látványosság. Főleg ősszel és télen, amikor „sűrűbb” a levegő és jobban harap a gép.

– A biztonság?

– Minden közlekedési eszközzel csakis a biztonságot szem előtt tartva szabad közlekedni. Különösen érvényes ez a repülésre. Itt is vannak műszaki „vizsgák”, ezeken a szabvány szerint felkészített gépeket mutatjuk be.

– Ez egy ultrakönnyű gép, van egy saját mentőernyője, amit meghibásodás esetén ki lehet oldani, és az lehozza a földre a szerkezetet az utasával együtt. Ezzel persze az utolsó pillanatig várunk, hátha egy jobb megoldással épen leszállhatunk. Ennek a szerkezetnek az aktivizálása már mindenképpen hatósági eljárást von maga után. Egy olyan szituáció már gyakrabban előfordul, hogy kifogy az üzemanyag, de a már ismertetett módon való kényszerleszállást követően öntünk bele benzint és máris gond nélkül repülhetünk vele tovább.

– A szervizháttér?

– Ebben a kategóriában a műszaki vizsgák közötti időszakban akár ön is részt vehet a karbantartásban. Az én gépemet viszont, ahogy a Kisapostagi Repülő Egyesület többi tagjának is, a többszörös világbajnok, Thúroczy Endre tartja karban. Ő egy nagyon precíz hozzáértő, a repülőgép-javítás mesterembere.

– Mindenütt üzembe helyezhető?

– Szerencsére ez a típus nem nagyon követeli meg magának a minőségi kifutópályát, és általánosságban száz méteren belül föl és le is tud szállni. Különleges esetekben jó szembeszélnél, már ötven–hatvan méteren föl tud emelkedni. A leszállásnál is körülbelül ezek az adatok érvényesek. A gépem egy kis kétszemélyes masina, ahol az útitársam mellettem foglal helyet. Nem nagy a kabin, de ezekre a távolságokra, a csupa üveg felületekkel körülvéve minden alkalommal nagy élménynek számít vele a repülés.

– Éhes-e még a repülésre?

– Folyamatosan az vagyok rá, de ez mégsem egy mindennapos passzióm, mert a munkám miatt előfordul, hogy egy hónapig sem tudok fölszállni. Persze előfordul, hogy olyankor lesz időm rá, amikor az időjárás nem alkalmas rá. Ilyen problémákat jelent a túl erős szél és az eső. Az utóbbiban persze lehet, de nem élvezetes a repülés, hiszen a csapadék jelentősen csökkenti a látást. A sportpilóták a jó időjárási körülmények között szeretnek élni ennek a szenvedélyüknek.