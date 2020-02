A dunaújvárosi Kaptában a Vomiting Blood Night!  

A február 14-i est házigazdája a 10-ik születésnapját ünneplő Morhord!

Számukra több szempontból is nagy jelentőséggel bír az esemény. Először játszik hazai pályán a zenekarral Fekete Zoltán, az új énekes! Természetesen több korábbi tag is fellép egy – egy régebbi dal erejéig. Az este nem csak múltidézés, hanem jövőbe tekintés is, ugyanis az idén megjelenő Bloodshed című lemezükből is kapunk némi ízelítőt, az album nyitó tételére jelentettek meg egy klipet pár hete. Az említett klip itt megtekinthető:

Aki már járt korábban Vomiting Blood Nighton tudja, hogy a látványra is nagy hangsúlyt fektetnek a srácok, ez alkalommal sem lesz ez másképp!

A kisebb underground fesztnek is beillő rendezvény további fellépői közt lesz a veszprémi death/grind szörny Krampüs, a fővárosi death/black vonalas Nekrológ, valamint itt tépi le először a fejeket a nem is oly régen, tapasztalt veszprémi zenészekből alakult Glorykill!

A belépés ingyenes!

Tervezett menetrend :

20:30 Glorykill

21:20 Krampüs

22:20 Morhord

23:30 Nekrológ

Az esemény facebook oldala:

https://www.facebook.com/ events/2409858266009746/

A fellépő zenekarok oldalai:

https://www.facebook.com/ morhordband/

https://www.facebook.com/ glorykillveszprem/

https://www.facebook.com/ Nekrologmusic/

https://www.facebook.com/ krampusgrind/