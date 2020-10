A DUE Roadshow Paksra látogatott

2020. szeptember 24-én a paksi Energetikai Technikumba látogatott a Dunaújvárosi Egyetem beiskolázási projektje.

A Dunaújvárosi Egyetem számára ez az intézmény prioritást élvez, hiszen számos leendő mérnökhallgató érkezik innen évről évre az egyetemre, hogy műszaki területen gyarapítsák tudásukat.

A Dunaújvárosi Egyetem által nyújtott lehetőségek és szolgáltatások mellett természetesen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ről is szólt előadás. A végzős technikumos hallgatóknak tartottak egy összefoglalót a Paksi Atomerőmű tevékenységéről, továbbtanulási lehetőségekről, illetve a karrier lehetőségekről is. A Dunaújvárosi Egyetem az az intézmény, ahol a biztos tudás megszerzésével az atomerőműnél biztos karriert futhatnak be a hallgatók.

Az egyetemen számos cikket jelentettek már meg a DPR egy korábbi felméréséről, miszerint az egyetemen frissen végzett mérnökhallgatók keresnek a legjobban az országban ezen a képzésterületen, fizetésük akár 25%-kal is meghaladja országosan más intézményben végzett hallgatók fizetését, így átlagosan bruttó 450.000 Ft-t keresnek a DUE abszolvált hallgatói. Sikeres eredményünket az is alátámasztja, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiváló lehetőségeket kínál a sikeres záróvizsgát tett hallgatóinknak.