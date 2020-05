A dohányzás és a fertőződés összefüggnek?

Egy közelmúltban nyilvánosságot kapott tanulmányban a francia szerzők a nikotin jótékony hatásáról értekeznek a koronavírus elleni küzdelemmel kapcsolatban.

E szerint a rendszeresen dohányzók az átlagosnál kevésbé vannak kitéve a fertőzésnek. Megfigyeléseik alapján jelentős a különbség a dohányzók és a nemdohányzók megbetegedései között. Amíg az ambuláns ellátásban részesülő betegek körében ötszörös, addig a korházi ápoltak körében négyszeres eséllyel fertőződtek meg – véleményük alapján – az új típusú koronavírussal a nemdohányzók.

Egy brit lap értesülései szerint a tanulmány szerzői engedélyt kértek a francia egészségügyi hatóságoktól, hogy megfigyeléseikre alapozva Covid-19-betegeken vizsgálhassák a nikotintapaszok esetleges jótékony hatásait. A vizsgálatokat végzők azt feltételezik, hogy a dohányosok szervezetében található nikotin megakadályozhatja vagy lassíthatja a vírusok sejtekbe jutását, és így elejét veheti annak, hogy a fertőzés elhatalmasodjon a dohányzókon. Elméletük szerint a nikotin az immunrendszer túlreakcióját, így a betegek túlélését veszélyeztető citokinvihar kialakulását is gátolhatja.

A lap ugyancsak hivatkozik egy, a New England Journal of Medicine című szaklapban megjelent információra, miszerint kínai kutatók is hasonló megfigyeléseket tettek a mostanra már pandémiává fejlődött járvány korai szakaszában.

Segíthet a fertőzés ellen a nikotin? A józan ész és a WHO szerint nem…

Mindezt a világ egészségügyi hatóságai cáfolják. A WHO szerint, egyértelmű összefüggés van a dohányzás és a fertőződés nagyobb valószínűsége, továbbá a betegség súlyosabb lefolyása között. Tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni a dohányzás káros hatásait.

Ne rohanjunk cigit, sem nikotin tapaszt venni. Még akkor sem, ha a káros szenvedély mellett pártoskodna egy-két információ, amelynek valóságtartalma megkérdőjelezhető. Persze mindenki maga döntheti el, hogy melyik táborhoz tartozik.