A cannaei csatában Hannibál legyőzte a híres római légiót

Ferenczy Endre – Maróthi Egon – Hahn István: Római történelem.

Saguntum ostroma: felrúgott paktum

Kr. e. 219-ben Hannibál összeütközésbe került a római fennhatóság alatt lévő Saguntum városával, mivel Hannibállal szövetséges népekkel viselt háborút, és végzett ki foglyokat.

Róma ugyan figyelmeztette Karthágót, hogy ne merje megtámadni Saguntumot, de a Hannibált és családját támogató, igen erős Barkasz-párt nyomására Karthágó nem akadályozta meg a város ostromát.

Saguntum elfoglalása nyolc hónapot vett igénybe, de végül is sikerrel járt. Karthágó ezzel uralma alá hajtotta az Iberusztól délre fekvő területeket is, felrúgva ezzel a Hasdrubal által kötött paktumot. Ezek után Róma hivatalosan is hadat üzent Karthágónak.