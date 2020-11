Több mint sport – A bootcamp mint életforma

Térségünkben nagy népszerűségnek örvend a Rácalmási Bootcamp (RBC), de hogy mi is az a „bootcamp”, arról a klub megalapítójával, Medveczky Annával beszélgettünk.

Manapság minden héten kitalálnak egy új sportágat vagy mozgásformát. Olyan, amely komplex, a teljes életmódváltást elősegítő rendszerként funkcionál az ember életében, kevés van. A Rácalmáson nagy népszerűségnek örvendő bootcamp azonban ilyen. Az immáron hatéves klubról, annak alapítójával, Medveczky Annával beszélgettünk.

Mi pontosan a bootcamp, honnan ered?

– A bootcamp jelentését nem érdemes kifejteni, mert ugyan létezik ilyen edzésirányzat, de a mi esetünkben ez mára pusztán a csapatunk neve, nem pedig maga a mozgásforma. Gondolkozunk is az átnevezésen, hogy ezt ne kelljen minden esetben elmondanunk a jövőben. De a köztudatban is inkább RBC-ként vagyunk már jelen.

Definíció szerint

A klub honlapjának leírása szerint a bootcamp vagy RBC létrehozásának alapkoncepciója az volt, hogy az átlagemberek mindennapjaiba magas szakmai színvonalú, minőségi mozgáslehetőséget, célt, sikerélményt, kalandot, vidámságot hozzon. Egy összetartó, stabil közösség mindennapos edzésekkel, sport- és élményprogramokkal, versenyekkel, edzőtáborokkal.

Mióta működik a klub, és milyen hagyományokkal rendelkezik?

– A működésünk hatodik évében járunk, az alapító én vagyok. Volt egy vízióm egy színes, vidám, összetartó sportcsapatról, aminek a minőségi mozgás és a közösség az összetartó ereje. Ma már ezt az akkori víziót hívjuk RBC-nek.

A csoportos és egyéni mozgásprogramok mellett több, már hagyománnyá vált eseményünk van, ilyenek a versenyek, az edzőtáborok, a jótékonysági edzésünk, az RBC Sziget Sprint. A mozgás csak egy része a nagy egésznek, a komplex megoldásokban hiszünk. Kollégáinkkal olyan irányokat mutatunk, amik a család és a munka mellett élhető módon segítenek a legtöbbet kihozni a csapattagjainkból, és a lehető legtöbbet hozzáadni a mindennapjaikhoz. Magasan képzett szakmai csapatunkban edző, jógaoktató, life-coach, dietetikus, gyógymasszőr és gyógytornász szakemberek biztosítják a több irányú támogatást.

Ebből számomra az derül ki, hogy igencsak széles skálán mozog az a célcsoport, amely űzheti ezt a fajta mozgást. Sőt, inkább úgy fogalmaznék, hogy akik csatlakozhatnak a klubhoz, hiszen ez nem egy specifikus mozgásforma

– A minőségi mozgás mindenki életében jelen kell, hogy legyen, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen az a mozgás. Nem lehet mindenkire ráhúzható sablon edzésekben gondolkozni. Minden esetben az egyénre szabott edzésprogram a célravezető, még akkor is, ha ez egy csoportos edzés keretein belül zajlik. Nálunk nincs is lehetőség napijegyet venni, vagy beugrani 1-1 alkalommal. Minden sportolónkat jól ismerjük, ők is ismerik egymást, tudjuk, honnan indultak és hova tartanak, figyelünk az egyéni szükségleteikre. Ez eredményezi a hatékony és biztonságos munkát és az összetartó csapatot. A funkcionális edzések mellett a természetes emberi mozgásokat gyakorló irányzatok, a derékfájás megelőzésére és megszüntetésére fókuszáló tréningek, rehabilitációs edzések és jógaórák is megtalálhatóak a programjaink között.

Milyen időpontokban vannak az edzések?

– Minden nap vannak edzéseink reggeli, délutáni, esti időpontokban. Jelentkezni üzenetben a Facebook oldalunkon és a honlapunkon lehet. A csoportos edzéseknek nyilván van egy váza, nem teljesen mást csinál minden résztvevő, de a gyakorlatokat az egyéni szintnek megfelelően végzik a résztvevők. Jelenleg élő, online edzéseik vannak a csapattagoknak, de azoknak is állítottunk össze programot, akik most, a pandémia alatt szeretnének otthonról velünk tartani.