A bölcsesség fészke, két fülesbagoly kibújt

Hófehér bagolyfiókákkal lett gazdagabb a Sóstói természetvédelmi terület, és egyben a megyeszékhely is.

Székesfehérvár

Öt tojásból kettő már kipattant, és hófehér, pettyes erdei fülesbagoly-fiókák másztak ki belőle, hogy megszárítsák csapzott tollukat a meleg tavaszi szélben. A másik három tojást még féltőn forgatja a tojó, amíg a hím vadászik. A kikelt egyedek jó kondícióban vannak, és őket Csihár László, a Duna–Ipoly Nemzeti Park munkatársa meg is gyűrűzte Csete Gábor, a városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője segítségével.

Az erdei fülesbaglyot választották a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján indított szavazás eredménye alapján 2020-ban az év madarának, így most éppen az év madarainak száma gyarapodott. Ez a bagoly talán a leghasznosabb, mert szinte kizárólag a mezőgazdasági művelés alatt álló területeket károsító mezei pockokat tizedeli, és nem bántja, csak nagyon kivételes esetben a többi madarat. Abból a szempontból is hasznos, hogy nem rak fészket, hanem újrahasznosítja az elhagyott varjúfészkeket.

A most kikelt fiókákra még sok izgalom vár. Már lassan tíz napja a világon vannak, ezért már kinyílt a szemük, és ha háromhetesek lesznek, addigra remélhetőleg a másik három is velük futkározhat a fészket tartó fa koronájában. Aki kíváncsi rájuk, annak érdemes esténként ellátogatnia a Sóstóra, ugyanis síró hívóhangjukkal jelzik hollétüket, és ez a hangos, elnyújtott és magas „pí-í” most egy hónapon át hallható lesz majd a természetvédelmi területen. Mire eljön a nyár, átveszik az utolsó leckét, és kirepülnek a fészekből, de addig még sokat kell tanulniuk a bölcsesség szimbólumainak.