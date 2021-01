A Biblia Istennek az egyedüli ihletett és hiteles szava

Luther Márton a reformáció elindítója 1528-ban egyházlátogatást végzett a szász választófejedelemségben, és az ott tapasztaltak hatására 1529. január 18-án elkészítette a Kis kátét, amit családok és iskolák számára írt. A mű részletesen foglalkozik a kereszténység alapvető hitéletének kérdéseivel, ezzel ez lett az evangélikus egyháznak, az Ágostai hitvallás mellett, a legfontosabb hitvallási irata.

Történelem Az Ágostai hitvallás, az evangélikus egyház másik fontos hitvallási irata, a reformáció nagyon jelentős dokumentuma, amely a legfontosabb lutheri hittételek összefoglalását tartalmazza.

A Kis káté mellett Luther elkészítette a Nagy kátét is, mégpedig azt a lelkészek és a tanítók számára. Abban összefoglalta a keresztény tanítás legfontosabb tételeit, részben az alapvető szövegek, mint a Tízparancsolat, az Apostoli hitvallás és a Miatyánk magyarázataként.

A Kis káté 1529 tavaszán jelent meg, először falitábla formájában, majd később könyv alakban.

Sajnos az első, Wittenbergben készült példányokból egy sem maradt fenn. Luther latinból fordította át a szövegeket, amelyek a későbbi kiadványokban sem sokat változtak.

A Kis káté állandó függelékévé vált a Keresztelési, valamint az Esketési könyvecske is, amelyekben Luther részletesen kidolgozza a keresztelésnél és az esküvőknél alkalmazott szabályokat.

A Kis káté tartalma

Első megjelenése óta eltelt időben számtalan kiadást ért meg, az evangélikus hitoktatás és teológia alapvető kellékévé vált, a lutheránus identitás egyik legfontosabb meghatározója lett. A katekizmus műfajába lehet sorolni, Luthernek ezzel az volt a célja, hogy a családfők tanítsák meg gyermekeiket a keresztény tanokra és erkölcsre.

A katekizmus tág értelemben a kérdés-felelet formában összeállított, áttekinthető, egyszerű oktatókönyvet jelent. Szoros értelemben viszont az egyházban a hitoktatás tankönyve, a keresztény hit tanításának biblikus, de egyben nagyon világos bemutatása, kérdés-felelet formában megfogalmazott foglalatban.

A könyvalakú kiadások élén, a cím fölött az „Enchiridion” kifejezés áll, ami kézikönyvet vagy vezérfonalat jelent. A káté fejezetei pedig az Előszó, a Tízparancsolat, a Hiszekegy, a Miatyánk, A szent kereszt szentsége, Így tanítjuk gyónni az egyszerű embereket, Az oltárszentség, Így tanítsa a családfő háza népét a reggeli és esti áldásra, továbbá az asztali áldásra és a hálaadásra, valamint a Szentírási igék házi gyűjteménye.

Luther Márton

Egy tehetős bányász, majd később városi tanácsos, Hans Luder gyermekeként 1483-ban született, a Harz hegységben fekvő Eisleben városkában. A városka az akkori Német-római Császárság területén volt, és a Mansfeld grófság legnagyobb városának számított, a maga 4 ezer lakosával. Paraszti sorból származó apja viszont nem sajnálta a pénzt fia taníttatására.

A tehetséges fiatalember alsóbb iskolái elvégzése után az erfurti egyetemre járt, ahol 1505-ben a filozófia magisztere lett. A jogászi pálya helyett azonban belépett a város Ágoston-rendi kolostorába. Apja nem örült az elképzelésnek, hogy a szerzetesi életet választja, de a fiatal Luther hajthatatlan volt. Kolostori éveit a munkában elért sikerek, de egyben a belső bizonytalanság kísérte végig. 1507-ben szentelték pappá, majd rendje megbízásából 1510-1511-ben Rómába utazott. Az itt tapasztaltak később jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az egyház intézményével szembefordult. 1512-ben szerezte meg a teológiai doktorátust, és elöljárói utasítására egyetemi előadásokat tartott Wittenbergben. Óriási munkabírása volt. 1516-ban az egyetemi órái mellett kolostori és plébániai prédikátor, közben tanulmányi felügyelő, a kolostor halastavainak ellenőre is és jogi ügyvivő. Gondolkodásának és tanításának kiindulópontja lett Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében található mondata: Az igaz ember a hitből él.

A 95 tétel

Luther az egyház addigi tanaival való szakításának egyik oka a búcsúcédulák árusítása volt. Az egyház ugyanis a XII. századtól pénzért árulta a bűnbocsánat elnyerését lehetővé tevő búcsúcédulákat, és idővel ez lett a pápaság fő jövedelemforrása. 1517-ben X. Leó pápa búcsút hirdetett a római Szent Péter-templom újjáépítésére, és az így befolyt összegből a pápa, valamint Albrecht mainzi érsek is részesedett. A szegényektől a jómódú polgárokon és nagyurakon át a fejedelmekig szinte mindenki zúgolódott, hogy a búcsúcédulák révén egyre több pénz áramlik ki német földről Rómába. Közvetlenül ez az esemény háborította fel Luthert. Egyebek között ez is eredményezte a wittenbergi vártemplom kapujára 1517. október 31-én közzétett 95 tételét, miszerint a bűnbocsánat csakis Istentől származhat. Luther álláspontja nagyon egyszerű volt. Hosszú éveken át tanulmányozta, gyakorlatilag kívülről megtanulta a Bibliát, amelyet az ő korában még az egyházon belül is csupán kevesen ismertek, és azt vallotta, hogy a Szentírásban benne van minden hitbeli igazság. A Biblia Istennek az egyedüli ihletett és hiteles szava. A 95 tételnek három nyomtatott példánya maradt fenn, eredeti latin nyelven. Ekkor még nem állt szándékában szakítani a római katolikus egyházzal. A 95 tételt latinról hamarosan németre fordították, kinyomtatták, és széles körben elterjedt, két hét alatt ismertté vált Németországban, majd rövidesen egész Európában. A tételek kiszegezésének napját tekintik a reformáció kezdetének, és ünneplik minden év október 31-én.

A politika beleszól

A lutheri reformáció azután indulhatott el diadalmas útján, hogy a kor leghatalmasabb uralkodója, a német-római császár nem tudott érvényt szerezni a Luthert eretneknek és felségárulónak nyilvánító, kiközösítő rendeletnek.

A szász választófejedelem, Bölcs Frigyes kezdettől fogva Luther Márton mellé állt. Ennek gazdasági és politikai okai is voltak, hiszen a német államok igyekezték elkerülni Róma és a Vatikán anyagi támogatását, így a lutheri tanok jó időben érkeztek. A választófejedelem támogatásának tudatában Luther nyíltan szembeszegült a tanainak visszavonását követelő pápai legátussal, a vele vitázó teológusokkal, majd a pápával és végül V. Károly császárral is. Számos röpiratban fogalmazta meg tanításának lényegi elemeit. Ez pedig a következő volt, egy Szentírás-központú, az isteni kegyelem erejét hangsúlyozó és a hitre épülő vallásosság doktrínájának a kialakítása.

A Biblia lefordítása

1521-ben wartburgi menedékben hozzálátott a Biblia német nyelvre való fordításához, amely 1534-ben látott napvilágot. Ez fordulópontot jelentett nemcsak az európai egyházi életben, hanem az ó kontinens valamennyi társadalmában is, mert lehetőség adódott a Szentírás nemzeti nyelvekre való lefordítására, ami elősegítette a különböző nemzeti öntudatok kialakítását.

Érdekes, hogy Luther a szükséges reformokat sokáig az egységes, a katolikus egyház keretében szerette volna elérni. Nyelvi és írói adottságai és karizmatikus személyisége széles visszhangot váltottak ki, ami véget vetett a katolicizmus középkori európai egyeduralmának.

Folyamatosan betegségekkel küszködött, és anyagilag sem állt jól. 1542-ben saját kezűleg írta meg németül hatoldalas végrendeletét, amelyet munkatársai hitelesítettek. Ez ma a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonában van.

„Koldusok vagyunk. Ez az igazság.” Ezek voltak Luther Márton utolsó sorai.

Luther 1546. február 18-án halt meg Eislebenben, a városi írnok Szent András-templom terén álló házában. Február 19-én a Szent András-templomban ónkoporsóban ravatalozták fel, földi maradványait gyászhintón szállították Hallén keresztül Wittenbergbe, ahová február 22-én érkezett meg, és a vár­templomban, közvetlenül a szószékkel szemben temették el.

Az ő személye elindított egy folyamatot, amely merőben megváltoztatta az akkori Európa arcát, aminek következtében új vallási irányzatok is megjelentek. A lutheri reformáció több önálló hajtást is eredményezett, de érdemes megemlíteni, hogy a svájci reformátorokkal, élükön Kálvin Jánossal, az ellentétek 1529-re már visszafordíthatatlanná váltak. Luther Márton téziseit és munkásságát a mai napig vitatják, a protestánsok kiemelkedő gondolkodónak és megújítónak tartják, még a katolikus vallásúak számára személyisége már kevésbé elfogadott, ami valahol érthető is.

Luther a wittenbergi egyetemen való tanítást szinte élete végéig folytatta, utolsó előadását az alábbi szavakkal fejezte be:

„Gyenge vagyok, nem bírom tovább!”

