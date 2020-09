A balatoni nyaralás nem sokkal drágább a dunaújvárosinál

Idén a koronavírus miatt belföldi nyaralást terveztünk, így a választásunk a Balaton fővárosára, Siófokra elesett. A hírek miatt, amelyek a balatoni és a belföldi magas árakról szóltak, kicsit elbizonytalanodtunk, és féltünk, hogy elszállnak majd az árak. Lássuk, mi igaz a drága Balaton legendájából.

Apartmant foglaltunk, szinte az utolsó pillanatban. Nem volt könnyű, hiszen SZÉP-kártyával kívántuk a szállásunkat kifizetni, ebből is a szabadidő zsebben maradt még egy nyaralásnyi összegünk. Ezen kívül extra igényként a klíma és a kád, vagy nyitott zuhanyzó volt az elvárás a hűtőszekrény és a jól felszerelt konyha mellett. Emiatt a szállások nagyobb részét figyelmen kívül is hagyhattuk. Megtaláltuk a megfelelő apartmant napi húszezer forintért. Kevesebb igénnyel már 12 ezer forintért is megszállhatunk volna Siófokon.

Amikor megérkeztünk Siófokra, az első utunk egy nagy élelmiszerüzletbe vezetett. Úgy gondoltuk, hogy nyaralás ide vagy oda, nem vagyunk hajlandók kifizetni kétezer forintot egy lángosért, ezért felkészültünk a kolbászos szendvicsek és a vásárolt üdítők fogyasztására. Az apartmanhoz taxival mentünk. Siófokon egységesítették és zónásították a taxiárakat, mi 2500 forintot fizettünk egy belvárosi fuvarért.

A szállásunkhoz közel két strand is rendelkezésünkre állt. Az egyik fizetős 1500 forintért, a másik ingyenes. A nagy strandon a plázs mindenféle kényelmi szolgáltatást nyújtott felár ellenében. Megtudtuk, hogy a másik strandon is elérhető a széf és más szolgáltatások is, így oda mentünk inkább.

Az Újhelyi Strandra igazán nem lehetett panaszunk. A 30 fok körüli időjárás sem töltötte meg teljesen a strandot vendégekkel. Sokan a fák árnyékában terítették le lepedőiket, mi egy széles padra telepedtünk le, majd széfet béreltünk, ami egy napra 500 forintba került. Lehetett bérelni még napernyőt, nyugágyat, SUP-ot, vízibiciklit és még ki tudja mit. Számomra nagy meglepetést okozott a strandkönyvtár. Aki nem vitt magával olvasnivalót, a polcról ingyen leemelhetett egy könyvet, és máris olvashatta a szépirodalmi remekműveket, vagy egy könnyedebb olvasmányt.

Több büfé, lángosos, kürtőskalácsos és fagyis stand volt a helyen. Miután megmártóztunk a Balaton tiszta és hűsítő vizében, szemügyre vettük az étel- és italkínálatot. Meglepetésünkre az árak kevéssel haladták meg a dunaújvárosi árakat. Reggelire sima hamburgert és sajtos-tejfölös lángost ettünk, darabját 790 forintért.

A fél literes üdítő 490 forint volt, de mi a boltban vett nedűt fogyasztottuk inkább. Nem sajnáltuk a pénzt viszont a hosszúkávéra, ami 420 forintba került és a cappuccinóra, amiért 570-et fizettünk. Az ízére nem volt panasz, minőségi kávéból készült. Ha már a minőségnél tartunk, életem legfinomabb főtt kukoricáját ettem ott egy hosszas lubickolás után. Puha volt, roppanó és édes. 500-ért élvezhettem darabját.

Finom volt a fagyi is, egy gombóc 300 forintba került. Dunaújvárosban, a kedvenc pecsenyesütőmben egy megtermett hekk 1500 forint körül vásárolható meg, Siófokon 1750-be került a frissen sütött finomság. Hasábburgonyát fogyasztottunk mellé, amit 590-ért adtak.

Minden, általunk fogyasztott ételre jellemző volt a frissesség, még a palacsintát is a rendeléskor sütötték, aminek darabját 300 forintért kínálták. Többnapos tartózkodásunk alatt nem volt panasz az ételekre, a babgulyás ízletes volt, és a nagy adagért 1190 forintot fizettünk, feleségem gyros-tálat rendelt 1290-ért. Egy 32 centis pizza, bár nem volt drága, 1300-1500 forint környékén mozgott, a hazai minőséget ránézésre sem közelítette meg, így volt ez a hot-doggal is, amit 550-től kínáltak. A sör és a strand elválaszthatatlan egymástól, bár mi sem és a vendégek többsége sem fogyasztott alkoholos sört, ami 6-700 forintos árával érthető is. Alkoholmentes citromos sört több vendég kezében láttam, amiért 550-et kértek. A fröccsöt különféle keverésben mérték. Egy deciliter bor 300, ugyanennyi szódavíz 50 forintba került. A strand kedvelt ételei a palacsinta és a lángos volt, hiszen a büfé hangszórójából szinte csak ilyesmit lehetett hallani; „63-as! Elkészültek a palacsinták és a lángosok”.

A szállás és a strand között helyezkedett el egy vendéglő. Nekem a Bisztró étterme jutott róla eszembe hangulatát és az ételek minőségét tekintve. Mint annak idején a bisztrós marhapörköltnek nem volt párja Dunaújvárosban, gyanítom, hogy Siófokon sem találtunk volna jobbat. Bár a Bisztró baráti árait jócskán meghaladták az étlapon szereplő ételek árai… Két óriási adag marhapörkölt hasábburgonyával és sós burgonyával, két fél literes kólával, két hosszúkávéval és két palacsintával 7800 forintba került. Nem olcsó, ez tény, de szerintem Dunaújvárosban sem jönne ki olcsóbban egy étteremben.

Úgy vélem, Siófok teljesen normális, megfizethető és baráti árakat kínál a nyaralóknak. Mindenki megtalálja az igényének és a pénztárcájának megfelelő szállást, strandot és étkezési lehetőségeket. Bár már vége a nyárnak, nyugodtan betervezhetjük a jövő évi vakációzásba a balatoni kikapcsolódást.