A 34. Pentele Nap bor-, pálinka és böllérmustráján jártunk

Komoly, elmélyült munka jellemezte pénteken délután a Pentele Klubban összegyűlt férfiakat és hölgyeket, akik a 34. Pentele Napra készülve a beadott böllértermék-, pálinka- és bormintákat elemezték, vizsgálták, minősítették.

A szombaton sorra kerülő Pentele Napnak ugyanis nemcsak hagyományos, de elismert fontosságú része is a kolbászok, sonkák, szalámik és szalonnák minősítése, a borok és pálinkák sorrendbe állítása. Elvégre Pentelét mezővárosként tartották számon, s az ott élő gazdaemberek mindig is büszkék voltak mesterségbeli tudásukra, termékeikre.

Nos, a szombati eredményhirdetésre számítva tizenháromféle fehérbort, ugyancsak tizenháromféle vörösbort, hatféle más bort (rozét, várt sillert) adtak be a zsűrinek. Húszféle fajta gyümölcspálinka, négyféle törköly vetélkedett a minél előkelőbb helyezésekért. Összesen tizenhatféle kolbász-, sonka, szalonna és szalámitermék várt a megítélésére.

Természetesen a mintákat beadók neveit nem, hogy nem említjük, de nem is kérdeztük, éppen azért, nehogy akár véletlenül is befolyásoljuk az ítészeket – akik (tanúsítjuk) nagyon is komolyan vették feladatukat. A borok vizsgálói például úgy, ahogyan az a nagykönyvben megírva vagyon, almaszeletkékkel frissítették fel ínyüket kétféle minta között, s az egész ítészi munka természetesen név nélkül, a termelők, készítők ismerete nélkül zajlott. Már ha valaki rá nem ismert az ipam szalámijára így is…