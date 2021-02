Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2021. 02. 06. – 333. nap

Igazi fénytelen, esős vasárnapra ébredtem. Összeszedtem magam hogy lemenjek reggelizni a kávézóba, majd onnan elkanyarodtam az élelmiszerbolt felé. Kevesen voltak az után, hiába vagyunk sárga zónában, ilyen időben mégiscsak a tv előtt marad mindenki. Vettem egy doboz tojást, néhány zöldséget, majd benéztem a manikűrös üzlet ablakán, és miután nem volt bent vendég, gyorsan rendbe rakattam a körmeimet. Egy csomó tennivalót összeírtam a mai napra, de az idő olyan gyorsan elrepült, hogy végül szinte nem csináltam meg belőle semmit.

A milánóiak képtelenek lemondani az “aperitívó”-ról, ami a Covid előtt mindennapi életükhöz tartozott. Este hat után, munkából jövet a barátok, kollégák rendszeresen összejöttek egy bár előtt, hogy egy alkoholos koktél mellett elbeszélgessenek, társaságban múlassák az időt, mielőtt haza mennének, vagy vacsorázni egy étterembe este nyolc után. A járványnak köszönhetően a vendéglátóegységek este hatkor kénytelenek zárni, és sokan nem is járnak be a munkahelyükre, hiszen otthonról dolgoznak. A majdnem egy éves “szobafogság” után, most, hogy sárga zónában vagyunk, mindenki örömmel megy találkozni az ismerőseivel, és miután délután négy-öt körül még korai lenne aperitívezni, az új trend szerint a bárok rumot és csokoládét kínálnak a vendégeknek uzsonnaként.

Lombardia régió változatlanul a pontos oltási terven dolgozik, ezért tegnap és ma 2500 önkéntest oltottak be hogy mérjék az oltás beadásának időtartamát.

A terv szerint Lombardia minden lakosa beoltásra kerül június végéig, ami azt jelenti hogy a régióban naponta 119 ezer oltást kell az egészségügyi dolgozóknak beadniuk. A stopperes időmérés során kiderült hogy átlag 6 perc kell egy oltás beadásához, de a gyorsabbak 4 perc alatt is elvégzik. Az időbeli különbség nem az egészségügyi dolgozók bravúrjától függ, hanem a betegek érkezésétől és készenlététől.

A terv alapján a napi 24 órás, heti hétnapos munkára összesen 2500 dolgozó szükségeltetik (20%-uk csak adminisztráció és szervezés), ha a 7,25 órás munkaidő alatt egy orvos 70 oltást tud elvégezni.

Az oltókampány lebonyolítása rutinná kell hogy váljon, hiszen nagy valószínűséggel az elkövetkező években többször is meg kell majd ismételni.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 427024 az elmúlt huszonnégy órában 11641 az új fertőzött, közülük 1515 (13,01%) Lombardia régióban van.

19266-an (-142 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, és 2107 (-3 tegnapról mára) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés).

Az intenzív osztályon kezelt betegek közül 105-en a mai nap folyamán kerültek be az osztályra.

405651-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 2118441-en gyógyultak, közülük a mai napon 11380-an.

Az elhalálozottak száma 91273, közülük a mai napon 270-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 2636738.

A koronavírus elleni védőoltásból eddig összesen 2535295 dózis került beadásra, 1420273-an kapták meg az első dózist, és 1115022-en megkapták mindkettőt.

Az elmúlt huszonnégy órában 206789 teszt által 11641 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt napok tesztaránya:

feb. 06. 5,63% 206789 teszttel +11641,

feb. 05. 5,26% 270507 teszttel +14218,

feb. 04. 5,06% 270142 teszttel +13659,

feb. 03. 4,72% 279307 teszttel +13189,

feb. 02. 3,95% 244429 teszttel +9660,

jan. 30. 4,27% 298010 teszttel +12715,

jan. 28. 5,22% 275179 teszttel +14372,

jan. 24. 5,38% 216211 teszttel +11629,

jan. 20. 4,85% 279762 teszttel +13571,

jan. 16. 6,26% 260704 teszttel +16310,

Az országos tesztarány 5,63% minden 100 tesztből 6 pozitív), Lombardia tesztaránya 5,48% (100 tesztből 5 pozitív).

Az áldozatok száma immár harmadszorra süllyedt 300 alá ebben az évben, de furcsa módon mindháromszor vasárnapra (24 és 31 január, ma) esett. Lehetséges hogy az adatok továbbítása csak részlegesen működik hétvégenként, és ennek köszönhetőek az alacsonyabb számok.

A kórházi ellátásra szorulók száma február 4-től változatlanul húszezer alatt van, és továbbra is csökkenő tendenciát mutat.

Kacziba Andi