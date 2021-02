1958. február 3–án kezdődött meg a háztartási gázszolgáltatás Sztálinvárosban

Ma már teljesen természetes, hogy háztartásunkban az elektromosság mellett vezetékes gázt is használunk fűtésre, konyhai és egyéb célokra egyaránt. Nem is túl régóta van így. Az ötvenes évek vége felé ez még olyan újdonságnak, szenzációnak számított, amiről a korabeli újságok lelkesen cikkeztek.

A dunaújvárosi József Attila Könyvtár archívumában találtuk a Sztálinvárosi Hírlap 63 évvel ezelőtt íródott anyagát, amely hűen tükrözi a kor háziasszonyainak és egyben az egész városnak az örömét.

Maguknál már ég? … Ma, az első napon pörköltet akarok főzni a gáztűzhelyen!

Nagy esemény színhelye volt hétfőn a Beloiannisz utca 1. számú (ma Babits Mihály utca) lépcsőháza: először lángolt fel Sztálinvárosban ebben a lépcsőházban a vezetékes gáz kékes lángja.

Beloiannisz utca 1958-ban

„Az első emelet villanyóra szekrénye tárva-nyitva áll, a villanyórák alatt ott sorakoznak a már jóval nagyobb zöld színű gázórák is. De nicsak, az egyik már kotyog is. Itt már működik a gáz – gondolom s belépek Perecz Sándor esztergályos lakásába. A fiatal asszony van otthon és a gázvezeték szerelők. Szigeti Nándor brigádvezető éppen azt magyarázza a háziasszonynak, hogyan kell rétest és egyéb süteményféléket megsütni a gáztűzhely sütőjében. Az asszonyka, … arra is gondol, hogy milyen jó lesz ezután. Amikor este hazajönnek, nem kell fát vágni, begyújtani, hogy ételt melegítsenek másfél éves kisfiúknak.

– Ma, az első napon pörköltet akarok főzni a gáztűzhelyen. Valószínű, amíg én munkában leszek, a férjem is kipróbálja majd, már csak kíváncsiságból is.

Miközben így beszélgetünk, a szomszédasszony szalad át.

– Maguknál már ég? – kérdezi egészen föllelkesülten. – Nálunk is meggyújtják rögtön, csak valami kis hiba van még, – és máris szalad vissza, hogy jelen lehessen a nagy pillanatnál.

A szerelőbrigád vezetője a fürdőszobába hív minket.

– Érdemes megnézni, hogyan működik a gejzer. – Ne ijedjenek meg – mondja – kis robbanás lesz, levegő van a vezetékben.

A robbanás valóban bekövetkezett, s a fél konyhát beterítette azzal a korommal, amelyet még a régi tűzhely gyűjtött össze a kéményben. A fiatalasszony azonban nem haragszik.

– Ennyit igazán megér – mondja mosolyogva. – Különösen akkor enyhül meg, amikor ismételten meggyújtják a gázt a gejzer alatt, s 10-15 perc múlva már csobog a kádba a gőzölgő melegvíz.

Reméljük, Perecz Sándorék öröme egyben az egész város öröme is”

Sztálinvárosi Hírlap, 1958.02.04., 3.o.

A kokszolói kamragáz – magas fűtőértéke miatt – megfelelő tisztítás után igen alkalmas háztartási használatra. A háztartási gáz bekapcsolása lakásról-lakásra folyamatosan haladt. A tervek szerint az első lépcsőben tervezett 84 lakás – a Beloiannisz utca 1-től 11-ig folyamatos gázellátásban részesült. A második lépcső az utca páros oldalát, az úgynevezett szekciót és a Május 1. utca páros oldalát, a bivaly épületeket kapcsolták be a városi gázszolgáltatásba. Február 21-én a gázszerelők a századik lakásba kapcsolták be és az év végéig 300 lakásba vezették be a kokszolói kamragázt. A háztartási gáz használatára, a takarékos főzésre-sütésre is megtanították a háziasszonyokat. Ezért külön oktatónő jött a városba, aki lakásról-lakásra járva a helyszínen mutatta meg a gázzal való takarékoskodást és a gazdaságos sütés-főzés, vízmelegítés módszerét.

Sztálinvárosi Hírlap, 1958.01.24., 3.o. ; 1958.02.25., 1.o.