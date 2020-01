Három kegyhelyre indít zarándokvonatokat a MÁV

Három zarándokvonatot indít idén a MÁV a Misszió Tours utazási irodával közösen: májusban az erdélyi Csíksomlyóba, júniusban a lengyelországi, czestochowai pálos kegyhelyre, októberben pedig a bosznia-hercegovinai Medjugorjéba – közölték a szervezők csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.

Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke arról beszélt: ezek a zarándoklatok egyszerre vallási és nemzeti, hazafias cselekedetek. A lelki feltöltődés mellett a Kárpát-medencében élő magyarok, illetve a magyar és más népek közötti barátság erősítését szolgálják.

Az MKPK elnöke, aki a csíksomlyói és a czestochowai zarándoklatok egyházi fővédnöke, illetve a lengyelországi zarándoklat lelki vezetője is lesz, az „egész Kárpát-medencét átölelő lelki közösség” kialakításának fontosságát hangsúlyozta. Veres András reményét fejezte ki, hogy – akárcsak az elmúlt években – idén is sokan csatlakoznak majd a zarándokokhoz a kontinensen túlról is.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a trianoni békeszerződés megkötésének 100. évfordulójára utalva kiemelte: ebben az évben különösen fontos a nemzeti összetartozást erősítő csíksomlyói zarándoklat. Úgy fogalmazott: az évforduló egyrészt „a magyarság szívét fájdítja”, másrészt azonban a „nemzeti összetartozás évét ünnepeljük, mert ha 100 évig ilyen helyzetben meg tudott maradni a magyarság a Kárpát-medencében hittel és összetartozással, akkor ez mégiscsak ünnep”.

Az államtitkár szólt arról is, ahogy az elmúlt években, úgy idén is támogatja a kormány fiatalok részvételét a zarándoklatokon.

Az elmúlt években 4000 középiskolás, gyermekvédelemben nevelkedő, határon túli, illetve a diaszpórában élő magyar fiatal zarándoklatának költségeit állta kormány.

Hozzátette: a gyermekvédelemből érkező fiatalok ezeken a zarándoklatokon akár életre szóló lelki erőt kaphatnak, illetve segítő kapcsolatokat alakíthatnak ki. A diaszpórából érkező fiataloknak pedig sokszor ezeken az utazásokon alakul ki a kötődésük az anyaországgal, és később is visszatérnek hosszabb-rövidebb időre Magyarországra.

A sajtótájékoztatón felolvasták Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a csíksomlyói és a czestochowai zarándoklatok világi fővédnöke levelét. Azt írta: a mai világban „a szélrózsa minden irányába utazhatunk”, a legértékesebb utazás azonban „változatlanul az, amely önmagunkhoz vezet”. Úgy fogalmazott: „Czestochowa és Csíksomlyó a keresztény Európa két lelki fellegvára, ahol a hit, a remény és a szeretet ereje megérinti a nyitott szívvel érkezőket. Mindaz, ami ezeken a megszentelt helyeken történik, messze túlmutat önmagán.”

„Egy olyan korban, amelyben a rombolás erői szét akarják zilálni a természetes emberi önazonosságot és mindazon intézményeket – a családot, a keresztény egyházakat és a nemzeti államokat -, amelyek annak védelmére hivatottak, különösen fontos, hogy megérezzük és megértsük az összetartozásunk jelét, hogy megérkezzünk az önmagunkhoz vezető úton, és abból erőt meríthessünk” – hangzott el.

Kormányos László, a MÁV-START Zrt. vezérigazgató-helyettese arról beszélt:

a MÁV célul tűzte ki, hogy minél gyorsabb és színvonalasabb utazást biztosítva összekösse a magyar lakta területeken élőket határokon innen és túl.

Szólt arról is: 2019-ben a MÁV 61 különvonattal több mint 15 ezer belföldi és 250 nemzetközi csoportot szállított, összesen 1,2 millió utas vett részt csoportos utazáson.

Hozzátette: a 2020-as évben kiemelt csoportos utazás lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus résztvevőinek szállítása, az Erzsébet-táborok résztvevőinek utaztatása, valamint a 9. és 11. osztályos középiskolás diákok eljuttatása az idegen nyelvi kurzusokra, német nyelvterületre.

Budai László, a Misszió Tours Utazási Iroda ügyvezető igazgatója felidézte: az első zarándokvonatuk 2011-ben indult Lengyelországba. Azóta 20 ezer zarándokot utaztattak. Ismertette: a csíksomlyói zarándoklat programjában szerepel a máriaradnai kegytemplom felkeresése, pénteken a Gyimesekbe mennek, szombaton a csíksomlyói búcsún, vasárnap pedig Gyergyószentmiklós főterén szentmisén vesznek részt a zarándokok.

A zarándoklatok teljes programja megtalálható Misszió Tours oldalán.

Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újból Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.

Borítókép: A csíksomlyói búcsúba tartó Csíksomlyó Expressz és Székely Gyors zarándokvonatokat köszöntik a kolozsvári vasútállomáson 2019. június 7-én