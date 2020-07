Halországi fogásnapló

Az elmúlt héten ismét Halországban, azaz a rétimajori horgászparadicsomban – azon belül is a népszerű Nyalóka-szigeten – tartotta nyári utánpótlás-nevelő táborát a Rácalmási Sirály Horgász Egyesület.

A résztvevők lelkesedését és a horgászsport iránti elköteleződését mutatja, hogy a fiatalok többsége már kora hajnalban a vízpart felé vette az irányt. Az izgalmas pecakalandok mellett ezúttal sem maradhatott el a szakmai, elméleti tudásbővítés. A tábor szervezői, Dualszky-Kovács István, a Sirály elnöke, és Zsedrovits Tibor, az egyesület ifjúsági felelőse a délelőtti órákban tartott előadást és gyakorlati bemutatót a diákok. Ehhez csatlakozott Steiner Norbert, a HVDSZ hivatásos halőri csoportvezetője, aki a horgászok jogairól és kötelezettségeiről, a horgászhelyek gondozásáról, valamint a kíméletes halfogás és visszaengedés alapjairól beszélt az ifjú pecásoknak.

A tábori napok során menetrendszerűen érkező méretes pontyok, dévérek, keszegek és csukák bravúros kiemelése mellett jutott idő izgalmas pingpong és focirangadókra is. A pecásokat meglátogatta Jáger Tibor, a HVDSZ elnöke is. A halországi kirándulás leginkább várt eseménye most is a Saskői Zoltán által vezetett pecaverseny volt, amelyen a Bartók Zsolt – Udvari Martin páros diadalmaskodott, a Bicskei-Szabó Szabolcs – Vesztergom Lóránt és Zsedrovits Júlia – Miskovicz János páros előtt.

A táborzáró esti szalonnasütésen külön köszöntötték Zsedrovits Tibort, aki az elmúlt évtizedekben a Sirály horgásztáborainak főszervezője, motorja volt.