Frissítő szörp a kertből

A kiskertekben még bőven terem a menta, érdemes belőle szörpöt készíteni, amelyből a forró nyári napokon hűsítő üdítő varázsolható.

A mentaszörp készülhet önmagában is, de aki szereti az ízét, adjon hozzá néhány szelet gyömbért, amivel még jobban feldobható a szörp, ráadásul így még egészségesebbé is válik. Az egész összedobható néhány perc alatt. Forraljanak fel egy nagyobb fazékban 2 liter vizet, amihez adjanak 1,5 kilogramm cukrot és 5 dekagramm citromsavat. Az édesszájúbbak akár 2 kiló cukrot is használhatnak. Egy nagyjából 5 literes befőttesüvegbe tegyenek durván 3-4 bögre mentalevelet – nem kell megmosni előre, hiszen a forró víz csírátlanít mindent, írja a feol.hu.

Karikázzanak hozzá egy megmosott citromot és 3 szelet friss gyömbért – a mennyiség ízlés kérdése –, majd az egészet öntsék nyakon a forró sziruppal. Lehetőség szerint minél gyorsabban fedjék be az üveget, így nem tudnak megszökni, elpárologni a menta és a gyömbér értékes illóolajai. Érdemes 2-3 napig napsütötte helyen érlelni a szörpöt, majd üvegekbe szűrve hűtőben tárolni.

A szörpből készült üdítőbe tehetnek még friss mentát, citromot, narancsot, epret, málnát vagy egyéb gyümölcsöket.