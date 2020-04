Fiatal COVID-19 fertőzötteknél is tapasztaltak súlyos tüneteket

Még nagyon sok a nyitott kérdés a vírus hatásáról és annak mechanizmusáról. Kiderült például, hogy véralvadást is okozhat a 25-50 éves betegeknél, de az orvosok még nem tudják, hogy miért. Úgyszintén a kutatókra vár annak tisztázása, hogy miért okozhat infarktust néhány 5 évnél fiatalabb fertőzött esetében.

Azt eddig is tudtuk, hogy a COVID-19 a 60 év feletti korosztály számára különösen veszélyes lehet, főleg akkor, ha a megfertőzöttek valamilyen egyéb betegségben is szenvednek – írja a V4NA hírügynökség. Az elmúlt napokban a vírus új, eddig nem tapasztalt hatásairól érkeztek hírek. Az Egyesült Államokban, több kórházban is azt észlelték, hogy a vírussal megfertőzött fiatalabb (25-50 éves) betegek egy kis részénél hirtelen véralvadás okozott halálos sztrókot.

A jelenség pontos mechanizmusát egyelőre nem tudták megmagyarázni, részint azért, mert az elhunytaknak csak nagyon kis részénél végeztek boncolást. A COVID-19 vírus által okozott hirtelen véralvadás egyik lehetséges oka, hogy az agy immunválaszt szeretne adni a vírus támadására. Mindenesetre az is érdekes, hogy a fertőzés csúcspontjában a New York-i Tűzoltóság négyszer annyi embert vitt be a saját otthonából a kórházba, mint a korábbi években, és közülük többen sztrókban hunytak el.

A kimondottan fiatal korosztály alig betegszik meg a vírusban, habár a hordozója lehet.

Velük kapcsolatban tegnap adott ki egy figyelmeztetést a brit egészségügyi szervezet (National Health Service, NHS) a kórházaktól és orvosoktól kapott adatok alapján. E szerint

a fertőzött gyermekeknél olykor a toxikus sokk szindrómához és az atipikus Kawasaki-betegséghez hasonló tüneteket is okozhat a vírus.

A Kawasaki-szindróma egy ritka gyermekkori betegség, amelyet az erek falának gyulladása jellemez. Főként a 5 évnél fiatalabbaknál szokott előfordulni, a fő tünetei pedig a láz, a kétoldali kötőhártya illetve az ajak- és szájnyálkahártya-gyulladás, tenyereken, talpakon megjelenő bőrpír, és a nyaki nyirokcsomók megnagyobbodása. Az igazi veszélyét a szívet érintő súlyos szövődmények jelentik. Egyrészt a szív minden rétegét érintő gyulladás alakulhat ki, másrészt pedig kóros tágulat (aneurizma) képződhet a szívkoszorúerek kezdeti szakaszán, amelyben vérrög keletkezhet. Ez pedig súlyos esetben halálos szívinfarktust is okozhat.

Dr. Tina Tan, a Northwestern University Feinberg Orvostudományi Iskolájának gyermekgyógyászati ​​és fertőző betegségek professzora szerint „nagyon fontos, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy ez megtörténhet. Több ilyen esetről számoltak be Olaszországban és Spanyolországban is. Egyelőre az is kiderült, hogy a Covid-19-cel megfertőzött gyermekek esetében Los Angelesből azt jelentették, hogy a fiatalabb afro-amerikaiakat és latinokat a vírus az átlagnál súlyosabban érinti.”