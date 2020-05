Féltávhoz érkezett a brit nagykövet által indított jótékonysági futólánc

A rászoruló gyermekek támogatásának fontosságára és az Ökumenikus Segélyszervezet őket segítő Felhőtlen gyermekkor pénzadománygyűjtésre hívja fel a figyelmet az Iain Lindsay brit nagykövet által indított, ismert közéleti személyekből álló futólánc.

A május 15-én meghirdetett akcióban résztvevők Gyermeknapig szeretnék teljesíteni a járványhelyzet miatt őszre halasztott NN Ultrabalaton körnek megfelelő 221 km-t.

Ha futással nem, de pénzadománnyal bárki tud csatlakozni a járvány miatt most még nehezebb helyzetbe került gyermekek megsegítéséhez

a www.segelyszervezet.hu weboldalon.

A korábbi években több alkalommal is Iain Lindsay brit nagykövet vezetésével indult az Ökumenikus Segélyszervezet „Ne csak szurkolj, segíts!” csapata az NN Ultrabalaton tókerülő futóversenyen. A tömegeket megmozgató verseny idei későbbi időpontjára Iain Lindsay már elhagyja budapesti állomáshelyét, ezért úgy döntött, ha a Balaton-kerülés idén számára biztosan ki is marad, jótékonysági vállalását teljesíti, és a korábbi évekhez hasonlóan idén is lefutja a 221 km rá eső részét Gyermeknapig, így támogatva az Ökumenikus Segélyszervezet rászoruló gyermekeket segítő munkáját.

A közösségi médiában közzétett videófelhívásban több olyan, a Budapesten töltött évek alatt általa megismert közéleti személyt és hírességet is megszólított, akik maguk is lelkes futók.

A jótékonysági sportkihíváshoz elsők között csatlakozott és teljesítették a rájuk eső kilométereket:

Mádai Vivien, Rátonyi Kriszta és Harsányi Levente műsorvezetők,

Wolf Kati és Vastag Csaba énekesek,

Kovács ’Koko’ István



és Kiss Gergely olimpiai bajnokok, valamint Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

A következő napokban további ismert személyek futják le a rájuk eső kilométereket: Nagy Ervin színész, Kocsis Tibor énekes, és a Sláger FM csapatából Garami Gábor és Somogyi Zoltán rádiós műsorvezető, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, Bogdán Ádám válogatott labdarúgó, Katus Attila aerobik világbajnok, Szabados Ágnes műsorvezető, Szijjártó Péter, a magyar diplomácia vezetője, Varga Judit igazságügyi miniszter is. A különböző hosszúságú távokat többen teljesítették már, és az így összegyűlt több mint 111 kilométerrel a Balaton kör feléhez érkezett a csapat. A hátralévő 110 kilométert a következő öt napban futják le a jótékonysági futólánc résztvevői, mely idő alatt a szurkolás mellett pénzadományával bárki csatlakozhat az összefogáshoz az Ökumenikus Segélyszervezet www.segelyszervezet.hu/futonagykövet weboldalán.