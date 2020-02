Ezen a héten szélfútta volt a dunaújvárosi piac, de azért ami kellett, ezúttal is beszerezhettük

Nem is csodálkozhatunk azon, hogy a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac az elmúlt napokban nem vonzott tömegeket. De nemcsak a vásárlók, hanem az árusok is visszafogottak voltak.

A szél – főleg a viharos – igencsak kellemetlen dolog. Ezzel semmiféle újat nem mondtunk. A frappáns megállapításunk után nem is csodálkozhatunk azon, hogy a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac az elmúlt napokban nem vonzott tömegeket. De nemcsak a vásárlók, hanem az árusok is visszafogottak voltak. Pedig ők aztán bírják az időjárás viszontagságait, de az elmúlt napok szélviharaiból ők sem kértek.

A szerény kínálat ellenére azért hellyel-közzel mindenki megtalálhatta a számára szükséges áruféleséget. Az alapdolgok természetesen most is kaphatóak voltak. A krumplinak 260 forint (a zsákos csak 150 forint), a vöröshagymának 290 forint, a lilának 390 forint volt kilója. A sárgarépából egy kilót már 190 forintért vehettünk, de fehérhez is hozzá lehetett jutni 600 forintért.

Gyümölcs terén már nem ennyire pénztárcakímélő a helyzet. A déligyümölcsök drágák, nézzük sorba! A narancs 550 forint/kg, a citrom 850 forint/kg, a mandarin 850 forint/kg.

Az import szőlő 1400 forint/kg, a körte pedig 950 forint/kg. Vitaminbevitelként ezért nem az út közben a hajón éretté váló déligyümölcsöt ajánljuk, hanem a hazai almát, amiből jó minőséget már 250 forintért kapunk, és a hazai savanyú káposztát, amelynek kilójáért 600 forintot kérnek a „gazdák”.

A február még az a hónap, amikor tart a disznóvágási szezon, most még lehet és érdemes kolbászt, szalámit tölteni, sonkát sózni, majd mindent füstre tenni. Már csak azért is, mert az elmúlt hónapokban – elsősorban a kínai sertéspestis miatt – folyamatosan nőtt a sertéshús ára (igaz, az utóbbi időben mintha egy kicsit megtorpant volna a folyamat), 1500 és 2000 forintért kaphatók a húsboltokban a sertés különböző részei. (A kínai sertéspestistől nem kell megijedni, a vírus a sertésekre ugyan halálos, az emberekre azonban nem jelent veszélyt, így a lakosság egészségét sem fenyegeti. A problémát elsősorban tehát az jelenti, hogy az általa okozott pusztítás következtében a sertéshúsból készült termékek csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre a kínai piacon. Az árak a kínai járvány miatt nőnek.)

A combnak 1700, a karajnak 1960, az oldalasnak 1750 forint kilója. Az üzletek kínálnak apróhúst kolbásznak, sőt, eladó fél disznót. A kolbászhús ára alaposan felment, 1500 forint egy kilogramm, ha azt vesszük figyelembe, hogy nemrég egy kiló füstölt kolbász volt ennyi – most 2500 –, akkor megállapíthatjuk, alapos a drágulás.

Ami tanulságként levonható, érdemes disznóvágásban gondolkodni, de akár egy fél disznót vásárolni, mert ha a járulékos költségeket (bél, fűszerek, füstölés) is számoljuk, még akkor is megéri egy kicsit „disznólkodni”. Arról nem beszélve, tavasszal büszkén mutathatjuk majd a füstölt árukkal teli spájzunkat.