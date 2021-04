Ezeket a kültéri felújítási munkákat végezhetjük el tavasszal

A záporok, a tűző napsütés mind-mind károsíthatják a kültéri bútorok, kerítések felületét, ezért érdemes még tavasszal átvizsgálnunk minden darabot, és ha szükséges, akár magunk is felfrissíthetjük „védelmi rendszerüket”.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalícióval jönne a fizetős egészségügy

Fából készült bútorokhoz, kerítéshez

A kültéri bútorok éveken keresztül kénytelenek viselni az időjárás viszontagságait. A nedvesség, a tűző napsütés egyaránt károsíthatják a fafelületeket, amitől elszürkülhetnek, elkorhadhatnak vagy kártevők, élősködők is beleköltözhetnek. Hogy mindezt megelőzzük, fontos, hogy az első perctől minőségi és a felületnek megfelelő termékekkel kezeljük őket, és amennyiben a már kezelt felületen mikrorepedéseket vagy nagyobb repedéseket, foltokban színelváltozást vagy gombás foltokat látunk, semmiképp ne halogassuk a felújítást! – írja a Lakáskultúra.

Milyen festékeket válasszunk?

A faszerkezetek természetes szépségét és szerkezetének épségét lazúrokkal óvhatjuk. Választathatunk vastag vagy vékonylazúrt, ami fontos, hogy érdemes magas UV-védelmet garantáló, és gombaölő adalékot tartalmazó terméket választani – mutat rá a Poli-Farbe festékgyár szakértője, Podmaniczki „Szobafestő” Attila.

Így lesz tökéletes

Ahhoz, hogy tartós végeredményt érjünk el, a felületet alaposan elő kell készíteni. Először csiszoljuk meg, a korábbi lazúrréteget távolítsuk el. A faszerkezetek sérüléseit folyékony fával javíthatjuk – ez az anyag egyfajta javítótapasz, a sérülések és repedések kitöltésére alkalmas. Portalanítsuk, majd hordjuk fel az alapozó festéket, ez segít meggátolni a gombásodást, illetve megfelelő tapadást biztosít a fedőrétegnek. Száradás után következhet az első lazúrréteg felhordása. A festéket ecsettel vagy lakhengerrel kenjük fel szálirányban haladva. Az első réteg száradását követően óvatosan csiszoljuk meg a felületet finomszemcséjű csiszolópapírral – ez a következő réteg megfelelő tapadása miatt javasolt. A második réteggel érjük el a kívánt színárnyalatot és a megfelelő felületvédelmet.

Vegyük fel a harcot a korrózió ellen!

A kültéri fémszerkezetek a fához hasonlóan rendszeres karbantartást igényelnek. Felületük épségét és szépségét leginkább a korrózió veszélyezteti. Ha a kezdetektől megfelelően óvjuk őket, 5-6 évet is kibírnak egy-egy felújítás között, de tény, hogy például az erős napsütésnek kitett felületek akár évekkel előbb is felújításra szorulhatnak. Ha a festék felpattogzott vagy rozsda jelenik meg a felületen, a felújítás szükségessége azonnali. Azonban van ennek a folyamatnak egy előzménye is, amiből következtethetünk, hogy elérkezett-e a felújítás ideje: a zománcfesték „elkrétásodását” úgy tesztelhetjük, ha végig húzzuk az ujjunkat a felületen, és amennyiben az ujjunkon marad a leporladt festékréteg, akkor arra következtethetünk, hogy a felső fedőréteg már megkopott, így szükséges a felújítás.

Milyen bevonatot válasszunk fém felületekhez?

Fémfelületeink karbantartására válasszunk oldószeres vagy vizes bázisú zománcfestéket. Kültéren is bátran használhatunk vizes bázisú termékeket. Létezik magasfényű, selyemfényű és matt festék, sorrendben haladva egyre mattabb felületet adnak. A hosszú távú felületmegóvás érdekében érdemes kültéri felhasználáskor minden esetben alapozó festéket is használni, vagy olyan terméket választani, ami kettő az egyben megoldást kínál, azaz alapozó- és fedőfesték is egyben.

Zománcfesték felvitele: ezekre figyeljünk!

A festendő elemeket körültekintően kell előkészíteni: a régi festékréteget meg kell csiszolni, majd a felületet portalanítani, és zsírtalanítani kell lakkbenzines törléssel. A laza, leváló részeket kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a hibahelyeket a megfelelő rétegrend szerint kell kijavítani.

Amennyiben rozsdaette felülettel van dolgunk, a rozsdát távolítsuk el spaklival, illetve drótkefével, majd a sérült részeket kezeljük rozsdaoldóval.

Ezeket csiszoljuk le, és igyekezzünk összedolgozni a lecsiszolt és megmaradt festékes felületet, hogy ne legyen egyenetlen a végeredmény. Miután végeztünk a fenti munkálatokkal, a tiszta, pormentes felületre korróziógátló festék alkalmazását követően hordjunk fel egy közbenső alapozó réteget, végül következhet a fedőmázolás 1-2 rétegben.

+1 tanács

A kültéri munkát 10-25 °C fok között érdemes végezni, ha tehetjük, akkor ne a nyári hőségre időzítsük a felújításokat. A szervezetünket se terheljük azzal, hogy órákig a szabadban dolgozunk, illetve a meleg levegő hatására a festékek is gyorsabban száradnak, hamarabb megkötnek, ezért ilyenkor sokkal nagyobb gyakorlatot igényel használatuk. Felhasználás előtt minden esetben olvassuk el a választott termékek gyártói utasításait!

Borítókép: illusztráció