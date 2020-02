Ezek az ételek felboríthatják a szervezet kalcium-egyensúlyát

A kalcium kiemelten fontos a szervezetünk számára, ám a boltok polcain a legtöbb termék adalékanyagok hozzáadásával készül, amik rossz hatással lehetnek a kalcium egyensúlyra vagy éppen hamis illúziókat kelthetnek.

A Mindmegette cikke összegyűjtötte, mire érdemes figyelni.

A sajt kiváló kalciumforrás, ám egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sajtról van szó. Ugyanis az ömlesztett sajtok, sajtkrémek, kockasajtok kiindulási alapanyaga a kemény vagy félkemény sajtok gyártásánál keletkező selejt. A minőségével nincs probléma, de az állagával igen, ezért ömlesztősó és sok más adalékanyag segítségével kenhetővé teszik. És itt jön a gond, az ömlesztősó általában valamilyen foszfátvegyület, amely a sajt hasznos kalciumtartalmát rögtön oldhatatlan kalcium-foszfát formába alakítja át.

A növényi alapú „tejtermék” nem tejtermék

Szerencsére egy ideje visszaszorulóban van a növényi eredetű élelmiszerek tejtermékként való forgalmazása, mivel erős szabályozást vezettek be ezekre a termékekre, tehát a frissföl és társai eltűntek a tejes pultokból. Mégis érdemes odafigyelni, mert sok feldolgozott tejtermékben találunk még növényi alapanyagokat. Ilyen például a növényi alapú tejszín. Ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy ezekkel kalciumot viszünk be a szervezetünkbe.

Nem elég, ha tejíze van annak, amit iszunk

Az ízesített tejes italok többsége nem tejből, hanem a tejtermékek gyártásakor keletkező melléktermékkel, az úgynevezett permeátummal készül. Ehhez tejet, tejszínt adagolnak, így érik el a tejes ízt. Az ilyen termékek azonban lényegesen kevesebb kalciumot tartalmaznak. Adalékanyagokat azonban annál többet.

Óvatosan a szénsavas üdítőkkel

Biztosan nem találná ki, de a boltokban kapható legnagyobb kalciumrablók a szénsavas üdítők. Már maga a szénsav is képes megkötni a táplálékkal bevitt kalciumot. Ráadásul az élelmiszeripar elemi érdeke, hogy ezt a savasságot a lehető legolcsóbban érje el, ezért a szénsavas üdítőkben kivétel nélkül foszforsavval állítják be a savasságot. A foszforsav teljesen természetes és ártalmatlan anyag, nagy mennyiségben sem mérgező, természetes formában is jelen van a szervezetünkben, tápanyagainkban. Azonban a kalciummal oldhatatlan komplexet, kalcium-foszfátot képez, amelyet szervezetünk képtelen felhasználni.