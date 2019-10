Ez lenne a tuti recept macskajajra?

Vannak olyan ételek, amelyek egy túlzott italfogyasztással töltött éjszaka után, ha nem is vezetnek csodás gyógyuláshoz, de sokat segíthetnek.

A legtöbben voltunk már hasonló helyzetben. Ébredtünk már émelygéssel, szájszárazsággal és lüktető fejjel, egy túlzott italfogyasztással töltött éjszaka után. Vajon van olyan étel, amelynek fogyasztása csodás gyógyuláshoz vezet?

A gyors internetes keresés sokféle lehetőséget kínál fel, a nyilvánvalótól, mint például sok vizet inni, egészen a visszataszítóig, ami mondjuk a nyers tojásfehérje. A tudományos tapasztalat úgy tűnik, ellentmond ennek: az ételek nem fordíthatják vissza a károkozást, és nem gyógyítják meg a másnaposságot varázsütésre – írja a BBC News alapján a hirado.hu.

Az alkohol többek között gátolja a kulcsfontosságú vitaminok, mint a B1, a B12, a folsav és cink felszívódását. Ezenkívül növeli a vizelések sűrűségét, így a vízben oldódó C és B vitaminok valószínűleg csökkennek a szervezetben intenzív ivást követően. Érthető módon egyes ételek jobban pótolják ezeket a kiürült tápanyagokat, mint mások.

Segíthet egy egyszerűen elkészíthető reggeli, amely szénhidrátot, fehérjét, sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. A sült bab shakshuka néven ismert brit reggelit egy pohár narancslével ajánlatos fogyasztani az extra C-vitamin érdekében.

Ez a brit reggeli két kulcsfontosságú összetevőt tartalmaz az energiaszint visszaállításához, a tojást és a sült babot. A tojás vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, ideértve az összes fontos B12-t, amelyek az alkohol kiürülésével együtt távoznak a testből.

A B12 elengedhetetlen az idegrendszer egészségének megőrzéséhez, és az energia felszabadításához a táplálékból. A tojás tartalmaz továbbá A, D és B2 vitamint, ezen kívül jó fehérjeforrás, amelyet a test aminosavakra bont le, amelyek segítik a májat az alkohol feldolgozásában.

Ahogyan a tojás, úgy a bab is tartalmaz fehérjét. A sült bab jó forrása a folsavnak és a cinknek is. Tartalmaz továbbá hozzáadott sókat és cukrokat is, amelyek segíthetnek a kiszáradás okozta tünetek kezelésében. Lassan felszívódó szénhidrátokat is biztosít, amelyek energiát adnak a reggel során.

Ha nem a fenti receptet készítik el, akkor próbáljanak néhány élesztőkivonatot pirítós kenyérre kenni a hozzáadott B12 miatt. Ezen felül avokádóval is megkenhetjük a piritósunkat, amely szintén gazdag vitaminokban, különösen a B6-ban. Tele van egyszeresen telítetlen zsírsavakkal is, amelyekre szüksége van a testnek az egészséges megőrzéshez.

A másnaposság tüneteinek egyik fő oka a kiszáradás. A rehidratálás mellett a kókusztej elektrolitokat, azaz vérben található sókat és ásványokat, például káliumot és nátriumot, valamint cukrokat tartalmaz, amelyek segítenek feltölteni a létfontosságú raktárakat.

A zab szénhidrátalapú energiát nyújt, hozzáadott rosttal és ásványi anyagokkal. Magnéziumot és cinket tartalmaz, amelyek segítenek a testnek, hogy felszabadítsák az energiát az ételekből. És még egy jó tanács: adjanak hozzá bogyós gyümölcsöket az extra C-vitaminért, valamint az antioxidánsokért.

Borítókép: illusztráció