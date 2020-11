Elindult Magyarország legnagyobb ünnepi összefogása

Advent első vasárnapján 25. alkalommal hirdette meg Országos Adventi Pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet.

November 29-én, advent első vasárnapján 25. alkalommal hirdette meg Országos Adventi Pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet. Az ünnepi sajtótájékoztatót indító gyertyagyújtás időpontja 13 óra 53 perc idén is a Segélyszervezet adományvonalára utalt. Ahogy a felhívás jelmondata az ’ÉTELT az éhezőknek, OTTHONT az otthontalanoknak, ESÉLYT az esélyteleneknek!’ is hangsúlyozza: ez az ünnepi összefogás nem az ajándékozásról szól. Azért gyűjt a Segélyszervezet, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, és hogy kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből. A járványhelyzet miatt most még inkább szükség van az összefogásra, melyhez otthonról is könnyen lehet csatlakozni!

Az Országos Adventi Pénzadománygyűjtés emblémája, a szeretet.éhség. tört mézeskalácsszív évente emberek százezrei számára jelent egyet karácsony egyik legfontosabb üzenetével: a cselekvő szeretettel, a szegények, a hiányt szenvedők támogatásával. Ez az egyre szélesedő ünnepi összefogás teszi lehetővé, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet az ünnepeken túl is, egész évben hatékonyan tudja segíteni a nélkülözőket és bajba jutottakat. Az adventi adománygyűjtés hagyományainak része, hogy az összefogás az első adventi gyertya közös meggyújtásával veszi kezdetét, melyet idén Lévai Anikó és Kovács Koko István jószolgálati nagykövetek, illetve Lehel László elnök-igazgató lobbantottak lángra.

Lévai Anikó és Kovács Koko István jószolgálati nagykövetek ünnepi köszöntői után Lehel László hangsúlyozta: „Bár 2020-ban a pandémia miatt sok tekintetben rendhagyóak az adománygyűjtés keretei, de az üzenetünk változatlan: azért hirdetünk összefogást, hogy rászorulók ezreinek tegyük szebbé az ünnepét, és hogy a hétköznapokban is segíteni tudjuk nélkülözőket és bajbajutottakat. Ünnepi segélyakcióink a járványhelyzethez alkalmazkodva, de változatlan céllal valósulnak meg. A következő hetekben érintkezésmentes adományátadásokra, és a legszigorúbb járványügyi előírásoknak megfelelő étel- illetve élelmiszerosztásokra készülünk. Járványhelyzetben sem engedjük el a rászorulók kezét, most még nagyobb szükség van az összefogásra!”

Az elnök-igazgató prezentációjában ismertette az előző évi adventi pénzadománygyűjtésből megvalósuló segélyakciókat, egész éves programokat és fejlesztéseket. Elmondta, hogy a 236 millió forintból 2019 adventjén közel 26 millió forintot fordítottak ünnepi segélyakciókra: több ezer adag melegétel kiosztására, tüzelőre, élelmiszersegély-csomagokra, valamint a segélyszervezet átmeneti otthonaiban élő családok és további több ezer gyermek számára szervezett karácsonyi programokra. A fennmaradó forrásokat a Segélyszervezet a járványhelyzetben is egész évben folyamatosan működő szociális intézményeinek támogatására, valamint konkrét fejlesztésekre fordította. Utóbbiak közül Lehel László kiemelte a Segélyszervezet Szolnokon található családok átmeneti otthonát, melynek külső-belső megújulásához az adventi adományok jelentősen hozzájárultak. A 2019-es gyűjtés adományainak köszönhetően valósulhatott meg a csepeli Szociális és Fejlesztő Központ fűtésrendszerének korszerűsítése, és a kastélyosdombói szociális gazdaság újabb munkahelyeket jelentő fejlesztése is. Az elnök-igazgató röviden beszélt a 2021-es fejlesztési tervekről is, kiemelve a szolnoki és az olaszliszkai központok közösségi terekkel és játszóudvarral történő bővítésének szükségességét, annak érdekében, hogy a Segélyszervezet még több gyermeket tudjon fogadni közösségi és fejlesztő programjain, valamint napközis táboraiban.

Lehel László hangsúlyozta: a Segélyszervezet egész éves munkája ma már elképzelhetetlen a széleskörű ünnepi összefogás nélkül. Az Ökumenikus Segélyszervezet 19 regionális központban közel 400 munkatárssal 80 szociális szolgáltatást működtet. A Segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt kézzelfogható segítséget élelmiszer, ruha vagy éppen tanszerek formájában, átmeneti otthonainkban családok százainak biztosít lakhatást és átfogó támogatást a továbblépéshez.

Kapaszkodó programjában a Segélyszervezet több mint 2000 gyermeknek ad esélyt a szegénység okozta hátrányok leküzdésére. A program keretében a járványhelyzet miatt a szervezet sok tanulónak nyújtott segítséget a digitális oktatásba való bekapcsolódáshoz is. Az elnök-igazgató hozzátette: az Ökumenikus Segélyszervezet az adventi adománygyűjtésnek köszönhetően tudja hatékonyan működtetni az évente mintegy 200 bajba került család számára menedéket nyújtó családok átmeneti otthonait, a legkisebb gyermekeknek és szüleiknek támogatást nyújtó biztos kezdet gyerekház intézményeit, továbbá Országos Segélyközpontját, mely utóbbi 2020-ban is krízishelyzetbe került családok ezreinek nyújtott segítséget. Sok olyan családnak, akik a járvány miatt kerültek nehéz helyzetbe és fordultak a Segélyszervezethez. A krízistámogatások számának megnövekedése ellenére a Segélyszervezet legfőbb célkitűzése továbbra is az esélyteremtés, a valódi kitörési pontok kínálása a szegénységből. Ennek érdekében sok családdal a Segélyszervezet munkatársai éveken át foglalkoznak, hogy aztán önállóan is boldoguljanak.

Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója elmondta: hosszas előkészületek és széleskörű partneri összefogás előzte meg a gyűjtést annak érdekében, hogy idén is minél többekhez jusson el a felhívás és minél egyszerűbben lehessen csatlakozni az országos összefogáshoz. Az adománygyűjtési formákat ismertetve kiemelte: a 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve sms-enként 250 forinttal bármikor és bárhonnan lehet csatlakozni az összefogáshoz. Aki nagyobb összeget szeretne felajánlani és rendelkezik bankkártyával, az a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat. Természetesen továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is.

A kommunikációs igazgató emlékeztetett arra is, hogy bár az advent csak a mai napon veszi kezdetét, az előző évekhez hasonlóan a gyűjtés a Tesco áruházakban már november 16-án elkezdődött, és advent első vasárnapjáig már több mint 35.000 kupont vásároltak az áruházak kasszáinál. A nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokban gyűjtik a pénzfelajánlásokat vagy csekken lehet adományozni.

A sajtótájékoztató résztvevői végül az adományvonal 1353-as számait megformáló installáció mellől élelmiszert, ruhát, tűzifát és gyermekjátékokat tartalmazó adománycsomagokat indítottak útnak egy rászoruló családhoz kifejezve ezzel azt, hogy a telefonhívásokból is valódi adomány, tényleges segítség lesz.