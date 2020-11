Elérhető az első világháborús hősi halottakról készült adatbázis

Három intézmény összefogásával valósult meg, és több mint 1,7 millió adatsort tartalmaz.

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) közlése szerint a nagy háború hősi halottainak két adatbázisa három intézmény, az MNL, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM), valamint Budapest Főváros Levéltára (BFL) összefogásával készült el és több mint 1,7 millió adatsort tartalmaz.

Az adatbázis a Magyar Nemzeti Levéltár több mint hatvan egyéb gyűjteményt egyesítő, nemrégiben megújult, látványelemekkel is gazdagított Adatbázisok Online felületén érhető el a https://adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/elso-vilaghaboru linken.

A gyűjteményt adatvizualizáció, térkép és további tartalmak teszik még érdekesebbé.

Az MNL és a HM HIM között még 2015-ben létrejött megállapodásban az intézmények együttesen fogalmazták meg azt a célt, miszerint az elérhető legszélesebb forrásbázison alapuló feltáró munkával össze kell gyűjteni az első világháborús hősi halottak neveit és a rájuk vonatkozó adatokat.

A HM HIM rendelkezésére álló katonai források – elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchia hivatalos, korabeli veszteséglistái – alapján az intézmény munkatársai által készített adatbázis több mint 1 millió 500 ezer nevet tartalmaz, amely

a hősi halottak mellett magában foglalja a sebesültek és a hadifoglyok neveit is.

Az MNL és a munkába 2019 tavaszán bekapcsolódott BFL feladata az volt, hogy polgári vonalról egészítsék ki a katonai vonatkozású iratokban fellelt információkat. Az ott dolgozó munkatársak az intézmények őrizetében lévő, 1914 és 1980 közötti polgári halotti anyakönyvek másodpéldányait tekintették át a jelenlegi országhatár által övezett településeket érintően.

Az adatgyűjtéskor a két intézmény munkatársai megközelítőleg 11 ezer 500 anyakönyvi kötetben összesen mintegy tízmillió anyakönyvi bejegyzést vizsgáltak meg, amelynek eredményeként több mint kétszázezer elhunytat azonosítottak be.

A projekt megvalósításában – a HM HIM munkatársait, valamint az adatbázis tervezésében, kivitelezésében szerepet vállaló informatikusokat is ideértve – mintegy kétszáz levéltári szakember vett részt.

Az oldal készítői a nagy háború hősi halottait érintően valamennyi fellelhető adatot összegyűjtöttek, így

a katonai szerepvállalásukra vonatkozó adatok mellett bizonyos életrajzi elemeket is tartalmaz az adatbázis,

azaz egy sokrétű és hiánypótló alapkutatás eredményeit böngészhetik mostantól az érdeklődők.

A gyűjteményt a Magyar Nemzeti Levéltár az első világháborús veszteségek feldolgozására és publikálására létrehozott szakmai programja keretében teszi most közzé, amelyet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatott.

