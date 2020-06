Egyre több apa kapcsolódik be a gyermeknevelésbe

Apának lenni életre szóló hivatás, öröm és felelősség, a kormány 2010 után életbe léptetett családpolitikai intézkedéseit pedig az édesapák is igénybe tudják venni – közölte Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Fiatal Családosok Klubja apák napi rendezvényén.

Az ünnepségen elhangzott az is: nem igaz, hogy az édesapák idegennek éreznék a háztartással és a gyermekneveléssel kapcsolatos feladatokat – írja a Magyar Nemzet.

„Nincsen szebb dolog egy férfi életében, mint ha apává válik, hiszen

apának lenni életre szóló hivatás, öröm és egyben felelősség is. Olyan felelősség, amelyhez fogható nincsen, és amelynek nem könnyű megfelelni, éppen ezért nagyon szép és mély tartalmú feladat”

– jelentette ki Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette: férfiak és nők egyenlők, de nem egyformák, ezért egy gyermeknek éppolyan nagy szüksége van az édesapjára, mint az édesanyjára, a járványidőszakban pedig megmutatkozott, hogy milyen fontos a családi együttműködés. „A kormány elkötelezett, hogy erősítse a családokat, ezt az elmúlt tíz esztendő fényesen bizonyította.

Igyekszünk minden családtípusra és külön a családtagokra is figyelemmel lenni. Így például a szülés utáni szabadság jár az apáknak is, akik valamennyi, 2010 után bevezetett családpolitikai intézkedést igénybe tudnak venni”

– húzta alá Beneda Attila.

„A családok nagyon jól vizsgáztak a veszélyhelyzet idején, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az apák közül – ha lehetőségük van otthon lenni – sokkal többen kapcsolódnak be a háztartás-menedzsmentbe, illetve a gyereknevelésbe, mint azt feltételeztük volna. Abszolút nem igaz, hogy idegennek éreznék ezeket a feladatokat” – közölte Léder László pszichológus, az Apa Akadémia alapítója. A szakember arról is beszélt, hogy a férfiak nehezebben kérnek lelki támogatást, ezért fontos, hogy megszólítsuk őket, ha azt látjuk, hogy valami nincs rendben. „Igenis férfias és felelős viselkedés segítséget kérni és elfogadni azt, ha erre szükség van” – üzente az édesapáknak, majd közölte: a járványidőszakban az online világ még inkább beköltözött az életünkbe, a gyerekek is sokkal többet ülnek a számítógép előtt, mint korábban.

„Mára szinte az első számú családi problémává vált az internetfüggőség, amit csak megelőzni lehet, meggyógyítani nem. Ebben pedig óriási az apák felelőssége, hiszen a vírusra hamarosan lesz ellenszer, de erre nem”

– figyelmeztetett a pszichológus.

Az apák napja az Egyesült Államokból indult el, ahol 1972-ben vált hivatalos ünneppé, Magyarországon 1994-ben indítottak mozgalmat a bevezetésére. Az apák napját hazánkban június harmadik vasárnapján ünnepeljük, és évről évre nő a népszerűsége – mondta el Király Nóra, az eseményt szervező Fiatal Családosok Klubja alapítója. Hozzáfűzte: egyesületük legfőbb célja, hogy segítse a családok életét, illetve megismertesse a családos életforma örömeit.

Borítókép: illusztráció