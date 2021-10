Egy Cesenában élő hat tagú oltásellenes család kórházba került

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Ezt ne hagyja ki! Óriási fordulatot mért a Medián: Karácsony rendesen lemaradt

Milánó, 2021.10.06.

Hideg van, és napok óta szakad az eső. Már nem létezik az igazi ősz, a nyárias napokat felváltja a többhetes zuhogó eső, majd beáll a nedves, ködös, téli hideg.

Már átpakoltam a gardróbszekrényt, mégis azon mélázok reggelente hogy mit húzzak magamra. Rettegek a hidegtől, ezért gyakran előfordul hogy túlságosan beöltözöm. Ha esik, hideg van, ha eláll az eső pár órára, 5-6 fokot emelkedhet a hőmérséklet. Nem véletlen, hogy az olaszok szerint “öltözz mint a hagyma”, vagyis rétegesen, hogy ha kell, mindig le tudj venni valamit. Tegnap este egy születésnapi meglepetés bulin voltam, és az ünnepelt, aki előző este még 10 centis magassarkú szandált viselt, gumicsizmában érkezett. A csoportos fotón úgy néztünk ki, mintha egy téli hétvégén lennénk a hegyekben; mindenkin bársonynadrág, flaneling, sál, vízálló tornacipő vagy csizma.

A kormány holnap dönt a diszkók újranyitásáról. Olaszországban 14 hónapja (2020 augusztus 16-tól) bezártak a diszkók valamint a táncos szórakozóhelyek, és a kormány szakértői szerint csak most érkezett el a biztonságos nyitás ideje. A zárt szórakozóhelyek 35%-os kapacitással nyithatnának, a szabadtériek 50%-kal, a belépéshez kötelező lenne a green pass, de a szórakozni vágyóknak nem kellene maszkot viselniük. Az üzemeltetők szerint ilyen feltételek mellett megéri továbbra is zárva maradni.

Az ISS (Olasz Felsőfokú Egészségügyi Intézet) által összegyűjtött adatok szerint az mRNA alapú oltások (Pfizer, Moderna) 7 hónap után 89%-os védelmet nyújtanak a fertőzés ellen, és a második oltás utáni 6 hónap alatt 96%-ban elkerülhető általuk a kórházi kezelés. Ehhez képest a kialakult védelem enyhén csökken a 80 felettiek, valamint az egyéb betegségekkel rendelkezők szervezetében.

Egy Cesenában élő, hat tagú, no vax (oltásellenes) család kórházba került. A kilencven év feletti nagymama csak megfigyelés alatt van, de egy fia és egy lánya az intenzív osztályra került, és lehetséges hogy hamarosan egy másik lányának is intenzív terápiára lesz szüksége. A család háziorvosa is no vax-os, szeptember 15 után felfüggesztették munkája alól, mert nem oltatta be magát.

Az aktív fertőzöttek száma 88247.

A fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában 3235, ebből Lombardiában 449 (13,88%).

A kórházi ellátásra szorulók száma 2872 (-96 tegnapról mára)

Az intenzív osztályon kezeltek száma: 415 (-18 tegnapról mára).

Az intenzív osztályra került betegek száma az elmúlt 24 órában: 24

Jelenleg 84960-en vannak karanténban.

Eddig gyógyultak száma: 4469937

A mai napon gyógyultak száma: 5245

A járvány áldozatainak száma: 131157, a mai napon 39 áldozatot regisztráltak.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 4689341.

A koronavírus elleni védőoltásból eddig 85634227 dózis került beadásra. A lakosság 72,5%-a rendelkezik oltással, és az olthatók közül még 20,5% nem kapott egy oltást sem. 15354-en megkapták a harmadik oltást.

Az elmúlt huszonnégy órában 301773 teszt által 3235 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt hetek (szerda) tesztaránya:

okt. 06. 1,07% 301773 teszttel +3235,

szept. 27. 1,09% 295452 teszttel +3212,

szept. 22. 1,36% 292872 teszttel +3970,

szept 08. 1,96% 301980 teszttel +5923,

aug. 25. 3,09% 244420 teszttel +7548,

aug. 11. 3,03% 230039 teszttel +6969,

júl. 28. 2,29% 248472 teszttel +5696,

júl. 14. 1,02% 210599 teszttel +2153,

jún. 30. 0,42% 185016 teszttel +776.

Az országos tesztarány 1,07% (100 tesztből 1 pozitív), Lombardia tesztaránya 0,8% (100 tesztből 1 pozitív).

A hullám továbbra is laposodik, és habár sokan megszabadulnának a maszk viselésétől, úgy tűnik, amíg a fertőzöttek száma nem lesz százakban számolható (jelenleg háromezer feletti), a maszk továbbra is kötelező marad a zárt helyeken.

Az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) döntése szerint a 18 év felettiek 6 hónappal a második oltás után megkaphatják a harmadikat (az immundepressziós betegek akár már 28 nap után).

Kacziba Andi