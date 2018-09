Egészségtelen lehet a sok szendvics fogyasztása

Magyarországon is problémát okozhat a bolti vagy büfében vásárolt, de akár az otthon készített szendvicsek sótartalma.

Egy tetszés szerinti napon az amerikaiaknak körülbelül a fele legalább egy (általában előre gyártott, bolti) szendvicset megeszik; ezzel az egy étkezéssel a férfiak a napi étkezésükben fogyasztott só 21%-át, a nők pedig a 16%-át veszik magukhoz, és ez sok – mutat rá egy amerikai kutatás, melyről az Origo számolt be.

A kutatásban azt figyelték meg, hogy az amerikaiak 49%-a evett meg napi egy szendvicset – amely hot dog, hamburger, csirkehús, vegetáriánus burger vagy sajtos szendvics vagy gyorséttermi reggeli szendvics volt. A kutatók nem tettek különbséget a házi készítésű vagy a vásárolt szendvics között.

Azok, akik szendvicset ettek, aznap az ideálisnál több kalóriát is fogyasztottak.

A Magyar Nemzeti Szívalapítvány arra hívja fel a figyelmet, hogy a napi bevitt sómennyiség túlnyomó része néhány termékben összpontosul:

35% gabona és gabonapehely termékek, mint kenyér, reggeli gabonafélék, ‘reggeli ételek’, pizza (mélyhűtött és friss), spagetti (készen)

26% hús és hústermékek, mint szalonna, sonka, kolbász, felvágott, gyorsétermi csirke (csirkeszárny, csibefalat)

8% tej és tejtermékek, mint sajtok, sajtkrémek

Ne tévessze meg, hogy a végtermék esetleg édes ízű, attól még só is lehet benne bőven. Sok reggeli „müzli” tartalmaz 0,5 g nátriumot 100g súlyonként.

Kerülni kellene a következő sós ételek túlzott fogyasztását is: popcorn, ketchup, szójaszósz, mustár

Mennyi a minimális szükséglet?

Napi akár 3 g sóbevitel már elégséges. Gyermekek számára az ajánlott sóbevitel még kevesebb, mint a felnőtteknek. (A bébiéterlekben azért kevés a só, hogy a gyermekek megismerjék és megszokják az ételek sótol menten, natúr, valódi ízét.)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az aktuális ajánlott napi maximum érték 5 g só, ami egy teáskanálnyi mennyiségnek felel meg – de ebben a vásárolt élelmiszerek sótartalma is benne van, nem csak az, amit mi teszünk az ételeinkbe. Egy OÉTI tanulmány szerint Magyarországon a sófogyasztás elérheti a napi 15-20 grammot is.

Ha 100 g ételben <0.2 g a nátrium mennyisége, akkor alacsony,

ha 0.2 – 0.4 g a nátruim mennyisége, akkor közepes

ha > 0.5 g-ot is meghaladó a nátrium mennyisége, akkor magas a sótartalom.

Az átváltás: 1 g nátrium = 2,5 g só (nátriumklorid – NaCl)

Tény, hogy világszerte több szervezet is felhívja a figyelmet arra, hogy a vérnyomásérték normál határon belül tartása csökkentheti a kockázatát a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek, a pangásos szívelégtelenségnek és a vesebetegségeknek. Ezért a felnőtteknek és a gyerekeknek csökkenteniük kell a sóbevitelüket. De miért?

Régóta tudjuk, hogy

a fokozott sóbevitel növeli a vérnyomást, jelentős és tartós fogyasztása pedig hiperóniát okozhat.

Mindkét nemben és minden életkorban pozitív összefüggés van a sófogyasztás mértéke és a vérnyomás között, sőt a fokozott sóbevitel a vérnyomásemelő hatástól függetlenül is növeli az agyvérzés, vesebetegség és a balkamrai izomtömeg vastagodását, illetve ezek kockázatát.

A nátrium alapvető szerepet játszik az extracelluláris folyadékháztartás egyensúlyának fenntartásában. A nátrium ezen kívül alapvető a sav-bázis háztartás egyensúlyában, az onkotikus nyomás fenntartásában és az ideg-izom aktivitásban. A többlet nátrium többlet extracelluláris folyadékot eredményez, mely következményesen emeli a plazma volument, illetve a vérnyomást. A vérnyomás emelkedésének így egyértelmű oka az, ha a vese már nem képes megfelelő mértékben kiválasztani a túlzott mértékben fogyasztott sót.

A lakosság sóbevitelének jelentős része a feldolgozott élelmiszerekből származik,

ugyanakkor tény, hogy a magyar konyha és a magyaros íz jelenleg még erősen kötődik a sóhoz, mely miatt az otthoni sóbevitel mértéke is meghatározója a napi sófogyasztásnak.

És vajon a szendvicsek-e az igazi bűnösök?

A kenyér, a felvágott és a sajt az étrendünk egyik legfőbb nátriumforrása. A jól összeállított szendvics ugyanakkor továbbra is az egészséges étrend része maradhat, de olyan kenyeret és egyéb hozzávalókat kell választanunk, amelyeknek alacsonyabb a sótartalmuk.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock