Az időseket védi a vásárlási sáv

Mivel a koronavírus-járvány a 65 év felettiek, különösen krónikus betegségben szenvedők számára jelenti a legfőbb veszélyt, ezért döntött a kormány, hogy ismételten bevezeti az időseknek szóló vásárlási idősávot.

A tavaszi szabályozással ellentétben most többek között a nyugdíj mellett dolgozók igényeit is figyelembe vették a szabályozás elkészítése során, mivel az idősek bármikor vásárolhatnak, azonban hétköznap 9-11 között és hétvégenként 8-10 között csak a 65 év felettiek lehetnek a boltokban. Az intézkedést az is indokolja, hogy Magyarországon a koronavírus-járványban meghaltak átlagéletkora 76 év – számol be az Origo.

Az Idősek Tanácsának hétfői ülésén fogalmazódott meg az a javaslat, hogy újra legyen egy kizárólag az idősek számára elérhető vásárlási sáv. „Figyelembe véve a tavaszi tapasztalatokat a hétköznapokon ez nagy segítség lenne számukra„ – olvasható Novák Katalin Facebook-oldalán. Néhány órával később, hétfő délben már Orbán Viktor oldalán jelent meg a videó, melyben a kész kormányrendeletet aláírta – emlékeztet a lap.

Ennek értelmében hétfőtől péntekig 9-11 óra között védett sávban vásárolhatnak az idősek, szombaton és vasárnap ez 8-10 óra között lesz érvényes – közölte a miniszterelnök. Megjegyezte ugyanakkor: az idősek bármikor vásárolhatnak, de ezekben a sávokban csak ők tartózkodhatnak majd a boltokban.

A vásárlási idősáv bevezetésére többek között azért van szükség, mert az idősek egy része megnyugtatónak találja, ha külön idősávban, biztonságosan tud vásárolni. Emellett azonban az is fontos, hogy az érintettek ezen az idősávon kívül is elmehessenek vásárolni, mivel sokan nyugdíjasként is dolgoznak – írja a lap

A mostani kormányzati döntés egyik legfőbb oka az volt, hogy a koronavírus minden tanulmány szerint az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre nézve jelenti a legnagyobb kockázatot. Magyarországon a meghaltak átlagéletkora 76 év körül alakul, és a múlt héten is szinte mindennap ennyi volt a meghaltak átlagéletkora. Mindezeken felül az is tény, hogy a kórházban fekvők jó része idős, krónikus beteg, akik közül sokan intenzív osztályra kerülnek. Magyarországon egyébként a lakosság csaknem 20 százaléka, vagyis 1,9 millió ember 65 év feletti. Ők a koruknál fogva különösen veszélyeztetettek, hiszen az immunrendszerük a szakértők szerint már nem képes olyan könnyen megbirkózni a fertőzéssel, vagyis esetükben magasabb eséllyel válhat súlyossá a betegség, így nekik fokozottan figyelniük kell arra, hogy mindenképp elkerüljék a megbetegedést. Ráadásul az idősek közül megközelítőleg 1 millió 720 ezer főnek lehet legalább egy krónikus betegsége, ami fokozza a súlyos szövődmények előfordulásának gyakoriságát – részletezi a portál.

Az Operatív Törzs elmúlt hónapok béli tájékoztatásai alapján különösen fontos, hogy óvják magukat a szív- és érrendszeri, keringési, rosszindulatú daganatos, krónikus légúti megbetegedésben, valamilyen anyagcsere-betegségben (például diabéteszben), vagy máj- és vesebetegségben szenvedők. Müller Cecília országos tisztifőorvos korábban többször is jelezte, az asztma és az allergia is olyan idült megbetegedés, amely többletkockázatot rejt magában. A most meghozott intézkedések tehát az előbb említett csoportok védelmét is szolgálják – írja az Origo.

A családokért felelős tárca nélküli miniszter többek között azzal érvelt az intézkedés mellett, hogy figyelembe véve a tavaszi tapasztalatokat, mindez a hétköznapok során nagy segítséget jelentene a 65 év feletti, a koronavírus szempontjából leginkább veszélyeztetett korosztály számára.

Merkely Béla még szeptemberben javasolta, hogy az idősek biztonsága érdekében érdemes lenne visszahozni a vásárlási idősávot.

Egy friss angliai kutatás szerint egyébként a bevásárlóközpontokban, hipermarketekben kapható el legkönnyebben a koronavírus. Ezt követik a listán a középiskolák, majd a kórházak és az idősotthonok. Müller Cecília pedig arra figyelmeztetett, hogy kerülni kell a zsúfoltságot, és célirányosan vásároljunk, és tartsuk be a járványügyi előírásokat, főleg a mostani karácsony előtti időszakban.

