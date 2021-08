Attól hogy valaki vért kap, nem válik oltottá.

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.08.25 – 77. hét

Milánó utcáin egyre több autó parkol, ami azt jelenti hogy a családok nagyrésze már hazatért a nyaralásból. Aki elhalasztotta oltását a vakáció miatt, igyekszik a napokban pótolni.

Intenzív tanulással töltöm a napokat, mert augusztus 31-én kezdem vizsgáimat az egyetemen (mint megtudtam, online fogok vizsgázni), de az egyetem értesítéséből az is kiderült, szeptember 1-től csak a GREEN PASS felmutatásával engednek be az egyetemre.

Az oktatásban dolgozók számára kötelező a GREEN PASS (oltottság, Covid fertőzés utáni gyógyulás, illetve oltatlanság esetén a 48 óránkénti tesztelés (a munkavállaló költségére), és a legtöbb egyetemen a diákok számára is. Valószínűleg január 1-től az oktatásban dolgozók számára sem lesz elegendő az állandó tesztelés, az oltottság a munkavállalás feltételévé válik.

A GREEN PASS jelenleg a zártterű éttermek, múzeumok, konditermek, uszodák, mozik, rendezvények látogatásához nélkülözhetetlen, de szeptembertől a gyorsvonatokon, hosszabb buszutakon (privát bérelt buszon is), kompon, vagy akár a velencei közlekedést bonyolító vaporetto-n is fel kell mutatni.

A napokban felmerült hogy az oltás érvényessége meghosszabbításra kerül, így a GREEN PASS 9 hónap helyett 12 hónapig lehetne érvényes.

Az egészségügyi dolgozók 94,42%-a megkapta mindkét oltását, és csupán 1,82% -uk nem kapott egyet sem. Utóbbiaknak napokon belül dönteniük kell, mert szeptember 15-től nem kerülhetnek paziens közelbe, és ha munkahelyükön áthelyezésük nem megoldható (pl. irattárba, kutató laborba), akkor december 31-től elveszthetik munkahelyüket. Az oltatlan egészségügyi dolgozók több városban fordultak bírósághoz a kormány döntése miatt, de egyetlen bíróság sem adott nekik igazat.

Egy Riminiben élő 90 év feletti férfi kórházba került, és komplex kórképe (nem Covid beteg) miatt kezelőorvosa transzfúziót javasolt számára. A beteg férfi oltásellenes lányai nem egyeztek bele hogy apjuk vért kapjon, mert attól tartottak hogy a vérrel együtt esetleg “Rna”-t is kap, ha a véradó oltott volt.

Az orvosok nem tudták megmondani hogy a rendelkezésre álló vér tulajdonosa oltott vagy oltatlan lehetett, hiszen a véradás anonim, és a vér különböző procedúrákon esik át mielőtt azt valaki megkaphatja.

Attól hogy valaki vért kap, nem válik oltottá.

A beteg végül nem kapott vért, és az orvosok igyekeznek gyógyszeres kezeléssel javítani állapotán.

Az aktív fertőzöttek száma 135724 (két héttel ezelőtt 118761, öt hete 51308 volt).

A fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában: 7548 ebből Lombardiában 8,02 (9,37%).

A kórházi ellátásra szorulók száma 4023 (-13 tegnapról mára)

Az intenzív osztályon kezeltek száma: 499 (-5 tegnapról mára), két héttel ezelőtt 337-en voltak az intenzív osztályon.

Az intenzív osztályra került betegek száma az elmúlt 24 órában: +34

Jelenleg 131202-en vannak karanténban (öt héttel ezelőtt 49954-en voltak).

Eddig gyógyultak száma: 4237758

A mai napon gyógyultak száma: 7081

A járvány áldozatainak száma: 128914, a mai napon 59 áldozatot regisztráltak.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 4502396.

A koronavírus elleni védőoltásból eddig 75897416 dózis került beadásra. 39210506-an (65,1%) kapták meg az első dózist, és 36686910-en befejezték oltásukat (megkapták mindkét dózist vagy a monodózisú Johnson&Johnsont (a lakosság 59%-a).

Az elmúlt huszonnégy órában 244420 teszt által 7548 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt hetek (szerda) tesztaránya:

aug. 25. 3,09% 244420 teszttel +7548,

aug. 18. 3,16% 226423 teszttel +7162,

aug. 11. 3,03% 230039 teszttel +6969,

aug. 04. 3,06% 215748 teszttel +6596,

júl. 28. 2,29% 248472 teszttel +5696,

júl. 14. 1,02% 210599 teszttel +2153,

jún. 30. 0,42% 185016 teszttel +776,

jún. 16. 0,69% 203173 teszttel +1400,

jún. 02. 1,28% 226272 teszttel +2897,

máj. 19. 1,92% 306744 teszttel +5506

máj. 05. 3,23% 327169 teszttel +10585

Az országos tesztarány 3,09% (100 tesztből 3 pozitív), Lombardia tesztaránya 1,55%. (100 tesztből 2 pozitív).

Nemsokára kezdődik az iskola, ami meghatározó lehet a Covid hullám alakulásában. A maszk viselete változatlanul kötelező lesz a tanítás alatt, a lázmérést reggelente nem az iskola fogja végezni, hanem a családnak kell otthon megoldania.

Ha valaki Covidos lesz az osztályban akkor az oltott osztálytársak hét napig, az oltatlanok tíz napig maradnak otthon, és ez idő alatt online folytatják a tanulást.

A kicsiket csak egy szülő kísérheti az oviba vagy az iskolába, hogy ne alakuljon ki tömeg az intézmény előtt.

A tömegközlekedési eszközökön ismét megjelennek az ellenőrök, és a maszk helyes viseletét fogják ellenőrizni. Ha valaki nem viseli megfelelően, leszállitják.

Kacziba Andi