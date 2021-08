Amikor olyan a has, mint egy lufi a kiadós étkezések után

Az előző összeállításunkban a könnyű nyári táplálkozáshoz adtunk tippeket. A zöldségek, gyümölcsök, az ezekből készült fogások azonban emésztési gondokat, puffadást okozhatnak.

Dunaújváros – A haspuffadás a hasi fájdalmat és a székrekedést követő harmadik leggyakoribb emésztőrendszeri panasz, ezt követi a fokozott böfögés és a teltség­érzés. Alapvetően emésztési zavarból fakadó problémáról van szó, amelynek hátterében számos kiváltó tényező állhat, életmódtól, nemtől függetlenül bárkit érinthet. A puffadásnak számos arca van. A háttérben több ok is állhat, így szervi, adott esetben kimondottan emésztőszervi problémák.

Alapból is képződnek

– Az emésztés már a gyomorban megkezdődik, ahol a megfelelő enzimek előkészítik a táplálékban lévő fehérje, zsír és szénhidrát olyan elemekre történő bontását, amelyeknek a hat méter hosszú bélből már csak fel kell szívódniuk, hogy hasznosuljanak a szervezetben – magyarázta Mészárosné Jaskó Enikő dietetikus.

Ha azonban a szervezet nem termeli meg a szükséges emésztőenzimet, vagy az valamilyen oknál fogva – pl. epekő, vagy az epecsatorna megtörése – nem tud kijutni a termelődés helyéről, ­rossz lesz az emésztés. Ha pedig az étel emésztetlenül megy végig a belekben, azt a bélben élő baktériumok fogják megemészteni, ami gázképződéssel jár. Ez lehet a puffadás egyik oka. Normál esetben is van a szervezetben gázképződés, ám a hidrogén­elemek a bélfalon keresztül felszívódnak, és a vérárammal a tüdőbe kerülve onnan kilégzéskor távoznak. A rossz emésztés következtében képződő nagyobb mennyiségű hidrogéntől azonban nem tud ilyen módon megszabadulni a szervezetünk.

Ha nincs szervi gond

A gázképződésen felül még számos olyan probléma állhat fent, ami puffadáshoz vezethet, így a liszt-, tejcukor- vagy fruktózérzékenység, bélelzáródás, bélperisztaltika-zavar, a bélbaktériumok vékonybélbe történő feljutása stb. A tüneteket – hasfeszülés, bélgázosság, hasi fájdalom, gyomorkorgás, feltűnő bélhangok – kiválthatja a többi között az is, hogy felborul a bél mikrobiomja például egy antibiotikum-kúrát követően. Fontos: minden esetben ki kell zárni a szervi bajokat, amikor a puffadás okait keressük.

Ha semmi konkrét nem áll a háttérben, jusson eszükbe, hogy a puffadás igen gyakran életmódtényezők következménye is lehet.

Evés, ivás és beszéd közben természetes folyamat, hogy kis mennyiségű levegő jut a gyomorba. Ha étkezésünk kapkodó, ideges, rendszertelen, a levegőnyelés kóros mértéket ölthet, puffadásos panaszokat, böfögést okozva. De okozhat ilyen tüneteket a gyakori rágógumizás, illetve szénsavas italok fogyasztása is. És ha már a cukros italoknál tartunk, jegyezzük meg: a cukorpótlóval készített üdítőkben lévő sorbitol vagy xilit is okozhat hasi panaszokat.

Sok étel lebontása is gázképződéssel jár, a többi között a cellulózos rostok vagy a fel nem szívódó szénhidrátok miatt. A vékonybélben meg nem emésztett tápanyagok pedig a vastagbélbe jutva bakteriális lebontási folyamaton esnek át, ami – ahogy már említettük – gázképződéssel jár. A zöldségek közül a sárga- és a fehérrépának egyáltalán nincs puffasztó hatása, ezért is szerepelnek mindenfajta kímélő diétában, és ide sorolható a zsenge karalábé is (az enyhén fásat azonban kerüljék). A gyümölcsök között a ­meggy, az őszibarack, a görögdinnye, az eper, a málna és a ribizli bátran fogyasztható, viszont a körtének, a cseresznyének és a szilvának erősen puffasztó hatása van.

Egyszerre csak keveset

– Természetesen ehetünk ilyen ételeket is, csak arra kell odafigyelni, hogy egyszerre kevesebbet fogyasszunk azokból. Ha este az ember bevág két nagy tányér tojásos lecsót, bizony könnyen puffadhat tőle, hiszen benne van a hagyma és a tojás kéntartalma, a paprika illóolajai, rostanyaga és a cellulóz. Ha viszont csak kisebb adagot eszünk belőle, elkerülhetjük a kellemetlen következményeket – tanácsolta a dietetikus, aki azt is kiemelte, nem vagyunk egyformák. Az egyes összetevőkkel szembeni tolerancia, a bél mikrobiom állapota és a szervezet működése egyénenként eltérő, ezért mindenki a saját tapasztalatai alapján tudja leginkább beállítani a számára ideális étkezési szokásokat.

Mindezek mellett nem lehet elégszer hangsúlyozni a mozgás fontosságát, ami – főként az ülőmunkát végzők számára – alapvető az egészséges bélmozgáshoz, az emésztéshez. Azt pedig talán már említeni sem kell, hogy a puffadásos tünetek esetében is sokszor a stressz a legfőbb kiváltó ok.