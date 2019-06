A magyar sajtok lassan átvehetik a kommersz külföldiek helyét

Átvették okleveleiket az első magyar sajtbírálók Budapesten. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Tej Terméktanács által támogatott képzést mind a 25 résztvevő sikeresen elvégezte. A szervezők célja, hogy a külföldről érkező kommersz termékek helyett a minőségi magyar sajtok uralják a piacot.

A Magyar Sajtkészítők Egyesülete (MSE) ez év elején kereste fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát és a Tej Terméktanácsot a sajtbírálói képzés elindításának ötletével. A két szervezet támogatásának köszönhetően március végén elindult a képzés, június elején pedig 25 résztvevő tett sikeres vizsgát – közölte a V4 Hírügynökség. Az oklevelet kapott új szakértők ezentúl részt vesznek az MSE által szervezett bírálatokon, a nevüket pedig minden gasztronómiával, vendéglátással foglalkozó szervezet megkapja.

„Közös célunk, hogy növeljük az ismertségét és elismertségét azoknak a magyar sajtoknak, amelyekre méltán büszkék lehetünk.

A sajt egyre nagyobb szerepet vállal a magyar gasztronómiában, folyamatosan növekszik a fogyasztása.

Zárójelben hozzátenném, hogy sajnos még mindig a trappista viszi a prímet. Abban bízunk, hogy ez a 25 ember, akik most sajtbírálóként sikeres vizsgát tettek, segítségünkre lesz abban, hogy ez megváltozzon” – mondta Győrffy Balázs, a NAK elnöke az oklevélátadással egybekötött sajtótájékoztatón. Az elnök reméli, hogy a közeljövőben nem csak francia és olasz sajtok kapnak majd helyet a legjobb éttermekben, hanem magyar termékek is, hiszen – mint mondta – ugyanazt a minőséget most már magyar sajtműhelyek is képesek produkálni.

„A kistermelői sajtok mellett a nagyüzemi sajtok minőségének javítása is érdekünk. Örömünkre szolgál, hogy Magyarországon új sajtfeldolgozó kapacitások alakulnak ki, ami megváltoztatja a magyar sajt export-import arányát. Reméljük, hogy a jövőben nem a kommersz német és lengyel sajtok fogják uralni a piacot, hanem a magyarországi sajttermelők is egyre több és jobb minőségű terméket tudnak majd előállítani. Nagyon fontos, hogy versenyeken is megmérkőzzenek a magyar sajtok, valamint, az is, hogy független sajtbírálók zsűrizzenek ezeken az eseményeken”– fogalmazott Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács elnöke.

„Felmerült az igény az abszolút objektív, független sajtbírálók szükségességére, ezért indítottuk el a képzést.

Úgy gondoljuk, hogy ha a bírálatok korrekt módon történnek, az több jó minőségű sajtot fog eredményezni. Akkor mindenki el fogja hozni a versenyre a sajtját, és tényleg a legjobb minőségű termékek lesznek aranyérmesek.

Ha a sajtminőség nő, a fogyasztás is nőni fog. A sajtkultúránk emelésének alapköve az, hogy a sajtbírálatot egyszer és mindenkorra rendbe tegyük”

– fogalmazott Hegedűs Imre, az MSE alelnöke.

