57 kilótól szabadult meg az egykor duci lány

Fantasztikus kitartásával a szegedi Dencsik Claudia nemcsak szupercsinos, hanem kemény és edzett is lett.

Döbbenetes akaratereje van Dencsik Claudiának. A szegedi lány úgy fogyott le, ahogy csak kevesen tudnak: egy szép napon megelégelte az évek során magára szedett túlsúlyt és teljes életmódváltásba kezdett

– írja a Ripost.

Claudia utólag visszagondolva úgy érzi, a bajt falánksága okozhatta, hiszen mindig is imádott enni.

„Azon a bizonyos reggelen úgy keltem fel, hogy azt mondtam: most van vége. Akit a tükörben láttam, egyértelműen nem én voltam. Visszataszító volt a kép”

– kezdte a világhálón is megosztott történetét a fiatal lány.

A súlya pontosan 115 kilogramm volt, ehhez a magassága 176 centiméter.

„Innen indultam és elhatároztam, lesz, ami lesz, kitartok. Rengeteg szenvedés volt az út közben, nagyon sok sírás, de csináltam, amit kellett. Nem kürtöltem világgá, mi zajlik bennem, úgy éreztem, nincs szükségem nyilvánosságra. Magam voltam és a cél. Tudtam mit akarok elérni, és végül is sikerült is teljesítenem azt hiszem, a lehetetlent”

– mondta Claudia.

Nem pusztán lefogyott a diétával. Hirtelen fogyott és nagyon sokat, ráadásul mindent a fogyásnak rendelt alá. Testsúlya elérte az 58 kilót és egyre csökkent.

„Sajnos átestem a ló túloldalára, ott álltam az anorexia előszobájában. Evészavarral és legfőképp önképzavarral küzdöttem. Szerencsére ezen a ponton közbe lépett a családom. Nem leállítani akartak, annyit kértek, hogy szakemberrel folytassam”

– árulta el a Szegeden élő lány.

Így 2018 augusztusában felkeresett egy személyi edzőt. Elmondta neki, hogy szeretne izmos lenni, illetve feszesebb bőrt akar, mivel a rengeteg fogyás miatt teljesen kinyúlt a karján, a hasán és persze teste minden pontján.

„Azt mondta az edző, elvállal, mert olyan erőt lát bennem, ami nagyon kevés emberben van meg. Elkezdtük a kemény munkát. Egy napon közöltem vele, hogy mit szólna hozzá, hogy ha 2019. június 29-én Eplényben egy Spartan Sprintre neveznék. És ott megmutatnám, milyen egy igazi bajnok”

– mondta Claudia.

Úgy is lett! Háromszázhúsz női indulóból a 101. helyen sikerült célba érnie. Még most is elsírja magát, ha erről beszél, hiszen megcsinálta, tehát nyert, mégpedig egy új életet.

Borítókép: Dencsik Claudia ilyen volt, majd ilyen lett