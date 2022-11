A lépcsőház mögött lévő, körülbelül 240 literes kukát vette célba egy guberáló a minap. Zokszó nélkül dobálta ki belőle a földre a zsákokat, és ott is hagyta, szanaszét. Késő este volt már. A tettes némi körözgetés után ismét előkerült, ekkor kinyílt az egyik lakás ablaka, és egy mély, erővel teli érces férfihang törte meg a csendet; „hé, és azt ki fogja összeszedni?” Áradt belőle a határozottság és céltudatosság (mint amilyen a hang birtokosa egyébként is). Abban a pillanatban minden megdermedt hirtelen. A lépcsőházi hősünk nem volt egyedül, az idős szomszéd néni helyeselte is az intelmet, a tettes pedig maga előtt mormogva, de visszatette a szétdobált zsákokat...