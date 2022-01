A házimunkával a gyermek nemcsak a szülőt segíti, de olyan képességeket is tanulhat belőle, amelyeket az élet számos területén kamatoztathat: felelősségérzetet, csapatmunkát, sikerorientációt.

Akad, aki versenyezteti a gyermekét, más pedig szerepjátékot talál ki. Rengetegen támogatják a kisebbeket az „utánzós időszakukban”, amikor még lelkesen ragadnak seprűt, ha anya is azt teszi, vagy segítenek a teregetésben, ezért játékseprűvel, felmosóval, fűnyíróval lepik meg őket. A motiváció sokféle formát ölthet. A leggyakoribb a jutalmazás. A következetes jutalmazással gyorsan érhetünk el pozitív változást, de Deliága Éva tanácsadó szakpszichológus és integratív gyermekterapeuta figyelmeztet a módszer hátulütőire is: – Vigyázni kell, hogy ne váljon követeléssé a gyermek részéről az ajándék és fenntartható legyen a figyelme és érdeklődése a jutalom iránt. Nem a konkrét jutalom a lényeg, hanem az érzelmi kapcsolat a szülő és a gyerek között. Hogy a gyerek érezze, a szülei figyelnek rá, büszkék rá, mikor az elvárt feladatait elvégzi. Az ajándék így elég, ha szimbolikus, például egy táblázatba rajzolt csillag, egy apró matrica, de olyan szülő is van, aki a számítógép előtt eltölthető játékpercekkel jutalmazza csemetéjét.

A házimunkát akár közösen is végezhetjük, és azt is érdemes elmondani a gyermeknek, miért van rá szükség Fotó: Fehér Gábor

Motiváló lehet a sikerélmény is. Jó módszer, ha főzéskor egy másik tálban, de ugyanazt csinálhatja a gyermek, mint amit mi, és külön fazékban akár meg is lehet főzni az általa előkészített ételt. Az elkészült fogás siker­élményt is adhat.

A pszichológus szerint az ok-okozati összefüggések feltárása, megmagyarázása segít megnyerni a gyermek együttműködését. Deliága Éva kiemelte, hogy a magyarázatot nagyon igénylik a kisebb gyerekek is, ezért az legyen rövid, tömör és a gyerek életkorához igazodó. Teremtsünk elfogadó légkört, adjunk át információt, szemléltessünk! Jó légkörben nem tekintélytiszteletből várja el a szülő az engedelmességet, hanem a gyerek érti az összefüggéseket, kérdéseket tehet fel, és tudja, hogy mit miért fontos megtennie – mondta.

De mi van akkor, ha csemeténk nem akar együttműködni? – Korábban túl engedékenyek voltak vele? Mindent ráhagytak? Az egykor funkcio­nális szabályok egy ponton túl idejétmúlttá válhatnak. Ilyenkor érdemes családi kupaktanácsot összehívni és új szabályokat rögzíteni, megbeszélve a következményt, ha valaki nem tartja be vállalását – javasolta a szakember, aki azt is kiemelte, bármilyen módszert is választunk, a házimunkát sose alkalmazzuk büntetésként.