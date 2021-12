Ismét eljött a december. Közeledik a karácsony, és úgy tűnik, addig fog tartani a black friday is, ami Milánóban hatalmas flopnak bizonyult. Az üzletek, szolgáltatók hiába kecsegtetik a bámészkodókat eddig sohasem látott kedvezményekkel, a vásárlás legtöbb esetben elmarad. A járvány ideje alatt leszoktunk a felesleges dolgok felhalmozásáról, és sokak pénztárcája laposabb lett. Már nem találgatjuk hogy mit hoz a jövő, és az energiánkat is takarékon égetjük jóideje. Az olasz kormány békés karácsonyt ígért, de idén is lesznek akik már nem ülhetnek az ünnepi asztalhoz.